Украинский "Колос" успешно дебютировал в еврокубках.
В рамках второго раунда квалификации Лиги Европы клуб из Ковалевки в Греции играл против "Ариса" и одержал победу со счетом 2:1, оформив выход в следующий этап.
В первом тайме у "Колоса" было два хороших момента, чтобы выйти вперед, но Алексей Зозуля и Евгений Смирный свои шансы не использовали. В то же время украинский клуб после удара Матильи со штрафного спасла перекладина.
В дебюте второго тайма "Колосу" удалось выйти вперед - Андрей Богданов подал со штрафного с левого фланга, а Евгений Новак с пары метров головой переправил мяч в сетку.
Однако "Арису" удалось быстро отыграться - Бруну Гама нанес мощный удар с линии штрафной.
На 62-й минуте "Колос" вновь повел в счете -Владислав Емец пробил из пределов штрафной, голкипер отразил, но Денис Антюх сыграл на добивании.
Во втором тайме в составе "Колоса" дебютировал Евгений Селезнев. Форвард успел поучаствовать в нескольких моментах и пробить головой в перекладину.
В концовке встречи "Колосу" удалось удержать преимущество в счете.
Напомним, в квалификации Лиги Европы в этом сезоне судьба путевок в следующий этап решается по итогам одного матча.
"Арис" - "Колос" - 1:2
Голы: Бруну Гама, 55 - Новак, 47, Антюх, 62
"Арис": Хулиан, Лукас Саша (Манчини, 79), Рос, Даткович, Ганя (Манос, 70), Йегго, Матилья, Фетфацидис, Бертольо, Бруну Гама, Лопес
"Колос": Волынец, Зозуля (Морозко, 51), Гавриш, Петров, Новак, Емец, Смирный (Костышин, 88), Богданов, Задоя, Антюх, Лысенко (Селезнев, 66)
Предупреждения: Бруну Гама, Рос - Богданов, Задоя, Морозко, Гавриш
Украинские клубы в еврокубках 2020-2021: главное
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- Донецкий "Шахтер" в Лиге чемпионов стартует с группового этапа. Жеребьевка пройдет 1 октября, а матчи 1-го тура - 20/21 октября.
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- "Заря" будет представлять Украину на групповом этапе Лиги Европы. Луганчане узнают своих соперников 2 октября, а первый матч проведут 22 октября.
"Десна" начнет свой путь в квалификации Лиги Европы с третьего раунда квалификации, который пройдет 24 сентября.
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