Украинский клуб обыграл "Арис" и прошел в третий раунд квалификации.

Украинский "Колос" успешно дебютировал в еврокубках.

В рамках второго раунда квалификации Лиги Европы клуб из Ковалевки в Греции играл против "Ариса" и одержал победу со счетом 2:1, оформив выход в следующий этап.

В первом тайме у "Колоса" было два хороших момента, чтобы выйти вперед, но Алексей Зозуля и Евгений Смирный свои шансы не использовали. В то же время украинский клуб после удара Матильи со штрафного спасла перекладина.

В дебюте второго тайма "Колосу" удалось выйти вперед - Андрей Богданов подал со штрафного с левого фланга, а Евгений Новак с пары метров головой переправил мяч в сетку.

Однако "Арису" удалось быстро отыграться - Бруну Гама нанес мощный удар с линии штрафной.

На 62-й минуте "Колос" вновь повел в счете -Владислав Емец пробил из пределов штрафной, голкипер отразил, но Денис Антюх сыграл на добивании.

Во втором тайме в составе "Колоса" дебютировал Евгений Селезнев. Форвард успел поучаствовать в нескольких моментах и пробить головой в перекладину.

В концовке встречи "Колосу" удалось удержать преимущество в счете.

Напомним, в квалификации Лиги Европы в этом сезоне судьба путевок в следующий этап решается по итогам одного матча.

"Арис" - "Колос" - 1:2

Голы: Бруну Гама, 55 - Новак, 47, Антюх, 62

"Арис": Хулиан, Лукас Саша (Манчини, 79), Рос, Даткович, Ганя (Манос, 70), Йегго, Матилья, Фетфацидис, Бертольо, Бруну Гама, Лопес

"Колос": Волынец, Зозуля (Морозко, 51), Гавриш, Петров, Новак, Емец, Смирный (Костышин, 88), Богданов, Задоя, Антюх, Лысенко (Селезнев, 66)

Предупреждения: Бруну Гама, Рос - Богданов, Задоя, Морозко, Гавриш

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Автор: Антон Дударь