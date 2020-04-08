АПЛ готовится объявить о досрочном завершении сезона - СМИ

Чемпионат Англии понесет огромные финансовые потери в случае такого шага.

Английская Премьер-лига по футболу планирует объявить о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на слова спортивного директора итальянского "Удинезе" Пьерпаоло Марино.

Стоит отметить, что у "Удинезе" и английского "Уотфорда" один владелец - семья Поццо.

"Федерация футбола Бельгии уже приняла решение о завершении сезона, несмотря на угрозу санкций со стороны УЕФА. В Англии, Премьер-лига готовит похожее заявление, потому что ситуация становится очень серьезно. Я просто надеюсь, что мы сможем снова насладиться футболом после коронавируса. Не так важно, когда это случится, надо пережить этот сложный период", - отметил Марино.

Ранее глава Футбольной ассоциации Англии (FA) Грег Кларк также подтвердил, что этот сценарий не исключен. Британские СМИ уже подсчитали, что убытки английских клубов от такого шага составят более 1 миллиарда долларов.

В Великобритании от коронавируса умерло уже более пяти тысяч человек. Чемпионат Англии был остановлен в марте, а позже было решено продлить паузу на неопределенный срок.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболисты cборной Англии были замечены за просмотром онлайн-шоу стриптизерш.