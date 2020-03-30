В АПЛ рассматривают "изолированный" вариант завершения сезона - СМИ

Стало известно, как может быть доигран сезон в чемпионате Англии.

Английская Премьер-лига разработала план завершения сезона в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает The Independent.

Рабочая группа АПЛ предложила план, согласно которому команды могут доиграть сезон в изолированных лагерях в Лондоне и центральных частях страны в период с июня по июль.

Матчи будут проходить без зрителей и, скорее всего, не на стадионах, а на тренировочных базах клубов. Все игры (их осталось 92) будут транслироваться по телевидению.

Читайте такжеУЕФА может возобновить УПЛ и еще 11 чемпионатов летом - СМИ

Футболистам, тренерам, сотрудникам клубов, представителям телеканалов и официальным лицам придется жить в изоляции от своих семей, чтобы свести риск заражения к нулю. Они будут соблюдать условия карантина и регулярно проходить тестирование.

Однако эта идея также вызывает сомнения. В частности, анонимный источник сказал изданию:

"Куда поедет игрок, порвавший кресты или сломавший ногу? У больниц есть много более важных дел. В таком случае АПЛ фактически забронирует частую клинику".

Кроме того, не все уверены, что в столь непростое время нужно прикладывать так много усилий ради развлечения, которым является футбол.

С другой стороны, возвращение футбола может придать оптимизм народу и стать символом возвращения к нормальной жизни.

Напомним, на данный момент АПЛ остановлена до 30 апреля.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в УЕФА рассматривают перенос старта следующего сезона.