В УЕФА подтвердили возможный перенос Евро-2020 из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций может перенести турнир на год.

УЕФА рассматривает вариант с переносом чемпионата Европы по футболу на 2021 год в связи с коронавирусом.

Об этом заявила член совета ФИФА и представитель исполнительного комитета УЕФА Эвелина Кристиллин, передает Football Italia.

"Я не выражаю мысли всех членов исполкома, но считаю, что сейчас уместно оставить время для завершения национальных чемпионатов и отложить проведение Евро-2020 на следующий год", - заявила Кристиллин.

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"Поэтому мы оцениваем, возможно ли перенести чемпионат Европы на год", - добавила она.

Окончательное решение касательно Евро-2020 УЕФА огласит 17 марта.

Как сообщал УНИАН, ранее авторитетное французское издание заявило, что УЕФА перенесет Евро-2020.