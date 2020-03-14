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В УЕФА подтвердили возможный перенос Евро-2020 из-за коронавируса

20:21, 14 марта 2020
Футбол
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Евро-2020 / REUTERS

Об этом заявила член совета ФИФА и представитель исполнительного комитета УЕФА Эвелина Кристиллин, передает Football Italia.

"Я не выражаю мысли всех членов исполкома, но считаю, что сейчас уместно оставить время для завершения национальных чемпионатов и отложить проведение Евро-2020 на следующий год", - заявила Кристиллин.

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"Поэтому мы оцениваем, возможно ли перенести чемпионат Европы на год", - добавила она.

Окончательное решение касательно Евро-2020 УЕФА огласит 17 марта. 

Как сообщал УНИАН, ранее авторитетное французское издание заявило, что УЕФА перенесет Евро-2020.

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