Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/2 финала

Киевское "Динамо" и еще три клуба продолжают борьбу за трофей.

В Киеве состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Украины, по итогам которой были сформированы две пары.

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Борьбу за трофей продолжают четыре клуба: три представителя УПЛ и одна команда из Первой лиги.

Результаты жеребьевки

"Мариуполь" - "Ворскла"

"Минай" - "Динамо"

Полуфинальные матчи пройдут 15 апреля на полях команд, которые указаны первыми, а финал - 13 мая в Тернополе.

Также в ходе жеребьевки было определено, что номинальным хозяином финального матча будет победитель второй пары.

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины в овертайме прошло "Александрию".