Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/2 финала
13:12, 13 марта 2020Футбол
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Киевское "Динамо" и еще три клуба продолжают борьбу за трофей.
Полуфиналы Кубка Украины запланированы на 15 апреля / фото: ffu.ua
В Киеве состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Украины, по итогам которой были сформированы две пары.
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Борьбу за трофей продолжают четыре клуба: три представителя УПЛ и одна команда из Первой лиги.
Результаты жеребьевки
"Мариуполь" - "Ворскла"
"Минай" - "Динамо"
Полуфинальные матчи пройдут 15 апреля на полях команд, которые указаны первыми, а финал - 13 мая в Тернополе.
Также в ходе жеребьевки было определено, что номинальным хозяином финального матча будет победитель второй пары.
Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины в овертайме прошло "Александрию".
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