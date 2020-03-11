Динамо - Александрия: обзор и полное видео матча Кубка Украины
22:00, 11 марта 2020Футбол
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В Киеве прошел матч 1/4 финала турнира.
Динамо и Александрия недавно играли в УПЛ / фото: fco.com.ua
11 марта в Киеве на НСК "Олимпийский" киевское "Динамо" принимало "Александрию" в рамках 1/4 финала Кубка Украины.
Встреча завершилась победой "Динамо" в дополнительное время со счетом 1:0.
С 55-й минуты киевляне играли в меньшинстве после удаления Мохамеда Кадири, но смогли выиграть. Автором победного гола на 106-й минуте стал Виктор Цыганков.
Кубок Украины, 1/4 финала
Динамо - Александрия - 1:0
Видеообзор матча
Динамо – Александрия - 1:0. Обзор матча
Полное видео матча
Напомним, ранее команды встречались 7 марта в рамках УПЛ. Тогда "Динамо" одержало победу в гостях со счетом 3:1, играя во втором тайме в большинстве.
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