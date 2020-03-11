Динамо - Александрия: обзор и полное видео матча Кубка Украины

В Киеве прошел матч 1/4 финала турнира.

11 марта в Киеве на НСК "Олимпийский" киевское "Динамо" принимало "Александрию" в рамках 1/4 финала Кубка Украины.

Встреча завершилась победой "Динамо" в дополнительное время со счетом 1:0.

С 55-й минуты киевляне играли в меньшинстве после удаления Мохамеда Кадири, но смогли выиграть. Автором победного гола на 106-й минуте стал Виктор Цыганков.

Кубок Украины, 1/4 финала

Динамо - Александрия - 1:0

Видеообзор матча

Полное видео матча

Напомним, ранее команды встречались 7 марта в рамках УПЛ. Тогда "Динамо" одержало победу в гостях со счетом 3:1, играя во втором тайме в большинстве.