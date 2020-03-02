УЕФА отдал Финляндии и России право провести матчи за Суперкубок Европы

УЕФА утвердил стадионы, на которых пройдут три матча за еврокубковые трофеи.

Исполнительный комитет УЕФА в ходе рабочей встречи в Амстердаме утвердил места проведения финальных матчей клубных турниров.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Матчи за Суперкубок УЕФА в 2022 и 2023 годах пройдут в Финляндии и России соответственно. В 2022 году поединок состоится на "Олимпийском стадионе" в Хельсинки, а через год - на "Казань Арене" в Казани.

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Также УЕФА утвердил, что финал Лиги Европы в 2022 году пройдет на "Пушкаш Арене" в столице Венгрии Будапеште.

Отметим, что ранее УЕФА отдал России право провести финал Лиги чемпионов в 2021 году.

УНИАН также сообщал о том, что в УЕФА заговорили о возможной отмене Евро-2020 из-за коронавируса.