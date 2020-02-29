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Десна - Мариуполь: обзор и полное видео матча Премьер-лиги

16:15, 29 февраля 2020
Футбол
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Десна выиграла все матчи у Мариуполя в УПЛ / фото: ФК Десна

УПЛ, 20-й тур

"Десна" - "Мариуполь" - 4:0

Голы: Тотовицкий, 12, 21, Филиппов, 58 (с пенальти), Калитвинцев, 90+2

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой, Арвеладзе, Калитвинцев, Тотовицкий (Будковский, 80), Домбровский, Кузик (Картушов, 68), Филиппов (Конопля, 84)

"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Чоботенко, Дава (Муравский, 46), Тищенко (Топалов, 65), Федорчук, Игнатенко, Мишнев, Горбунов, Чурко, Фомин (Кулаков, 76)

Предупреждения: Чоботенко, Дава, Игнатенко, Муравский

Обзор матча

Полное видео матча

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