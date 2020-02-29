Десна - Мариуполь: обзор и полное видео матча Премьер-лиги
16:15, 29 февраля 2020Футбол
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Матч в Чернигове продолжил очередной тур УПЛ.
Десна выиграла все матчи у Мариуполя в УПЛ / фото: ФК Десна
"Десна" принимала "Мариуполь" в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги.
УПЛ, 20-й тур
"Десна" - "Мариуполь" - 4:0
Голы: Тотовицкий, 12, 21, Филиппов, 58 (с пенальти), Калитвинцев, 90+2
"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой, Арвеладзе, Калитвинцев, Тотовицкий (Будковский, 80), Домбровский, Кузик (Картушов, 68), Филиппов (Конопля, 84)
"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Чоботенко, Дава (Муравский, 46), Тищенко (Топалов, 65), Федорчук, Игнатенко, Мишнев, Горбунов, Чурко, Фомин (Кулаков, 76)
Предупреждения: Чоботенко, Дава, Игнатенко, Муравский
Обзор матча
Полное видео матча
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