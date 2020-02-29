Десна - Мариуполь: обзор и полное видео матча Премьер-лиги

Матч в Чернигове продолжил очередной тур УПЛ.

"Десна" принимала "Мариуполь" в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги. УПЛ, 20-й тур "Десна" - "Мариуполь" - 4:0 Голы: Тотовицкий, 12, 21, Филиппов, 58 (с пенальти), Калитвинцев, 90+2 "Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой, Арвеладзе, Калитвинцев, Тотовицкий (Будковский, 80), Домбровский, Кузик (Картушов, 68), Филиппов (Конопля, 84) "Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Чоботенко, Дава (Муравский, 46), Тищенко (Топалов, 65), Федорчук, Игнатенко, Мишнев, Горбунов, Чурко, Фомин (Кулаков, 76) Предупреждения: Чоботенко, Дава, Игнатенко, Муравский Обзор матча Полное видео матча Football Hub УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" на выезде неожиданно уступило "Днепру-1".

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