Венгерский защитник Кадар перешел из Динамо в китайский клуб

Тамаш Кадар официально покинул киевский клуб.

Венгерский защитник Тамаш Кадар перешел из киевского "Динамо" в клуб китайской Суперлиги "Шаньдун Лунэн".

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

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Отмечается, что трансфер осуществлен на постоянной основе. Стороны договорились не разглашать финансовые условия перехода игрока.

29-летний Кадар выступал за "Динамо" с 2017 года. На его счету в общей сложности 104 матча и 1 гол в составе киевского клуба.

Как сообщал УНИАН, ранее также стало известно, что украинцем из "Динамо" интересуются "очень серьезные клубы".