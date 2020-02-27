С бронзового призера УПЛ сняли запрет на трансферы

"Александрия" выплатила долг и может регистрировать новичков.

ФИФА сняла трансферный бан с бронзового призера УПЛ "Александрии".

Об этом стало известно сайту ua-football.com.

Запрет на регистрацию новичков был наложен на украинский клуб в связи с невыплаченной задолженностью перед хорватским нападающим Йосипом Баришичем, который выступал за команду в сезоне 2011-2012.

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"Александрия" погасила задолженность перед футболистом. Украинский клуб был должен ему 233 тысячи долларов.

Таким образом, уже в ближайшее время "Александрия" сможет заявить игроков, которые были подписаны этой зимой: арендованного у "Динамо" Романа Вантуха, а также Артема Гордиенко и Богдана Мышенко.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре УПЛ "Александрия" потерпела неожиданное поражение.