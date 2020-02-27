Динамо сыграет 11 марта: представлено расписание матчей 1/4 финала Кубка Украины
Стали известны точные даты, время начала, а также места проведения поединков 1/4 финала Кубка Украины по футболу сезона-2019/20.
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Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
Четвертьфинальные поединки пройдут 11 и 12 марта. Киевское "Динамо" в четвертьфинале встретится на "Олимпийском" с "Александрией".
1/4 финала
11 марта
15.00. "Минай" - "Ингулец" (Петрово). Минай. Стадион "Минай-Арена".
18.00. "Альянс" (Липовая Долина) - "Мариуполь". Суммы. Стадион "Юбилейный".
19.30. "Динамо" (Киев) - "Александрия". Киев. НСК "Олимпийский".
12 марта
19.00. "Десна" (Чернигов) - "Ворскла" (Полтава). Чернигов. Стадион им. Ю. Гагарина.
1/2 финала
15 марта
Финал (Тернополь, Городской стадион)
13 мая
Действующим чемпионом турнира является донецкий "Шахтер", который в финале прошлого розыгрыша разгромил "Ингулец" (4:0). Стоит отметить, что "горняки" уже выбыли из борьбы в нынешнем розыгрыше Кубка Украины, уступив "Динамо" (1:2).
УНИАН ранее сообщал о всех результатах 1/8 финала Кубка Украины.