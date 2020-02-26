Манчестер Сити подал апелляцию на исключение из еврокубков

Чемпион Англии попытается оспорить "бан" от УЕФА в суде.

Английский "Манчестер Сити" подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) касательно решения УЕФА об исключении из еврокубков на два года.

Как сообщает официальный сайт CAS, апелляция "Ман Сити" уже зарегистрирована и принята на рассмотрение.

Читайте также"Просто ложь": в Манчестер Сити жестко ответили на решение УЕФА отстранить клуб от еврокубков

Пока не сообщается, когда именно пройдет слушание по данному делу и будет вынесено решение по апелляции.

Напомним, "Ман Сити был отстранен от участия в еврокубках на два года в связи с нарушением финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 годы. Также УЕФА обязал клуб заплатить штраф в размере 30 миллионов евро.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Пеп Гвардиола сделал заявление о своем будущем в связи с исключением "Ман Сити" из еврокубков.