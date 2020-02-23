УПЛ: Львов вырвал победу у Олимпика в концовке матча

Игра в Киеве завершила первый тур УПЛ после зимней паузы.

В заключительном матче 19-го тура украинской Премьер-лиги донецкий "Олимпик" принимал "Львов".

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Львовяне сумели одержать победу на выезде со счетом 1:0.

В минувшем матче было минимум голевых моментов. У дончан наиболее активен был форвард Шахаб Захеди, но иранца в нескольких эпизодах подвела точность.

Развязка наступила на 84-й минуте: Альваро прострелил с левого фланга, а Богунов нанес точный удар в одно касание.

"Олимпик" - "Львов" - 0:1

Голы: Богунов, 84

"Олимпик": Крынский, Кравченко, Литвин, Гришко, Лебеденко, Цымбалюк, Чогадзе (Тейшейра, 71), Политыло (Романовский, 87), Кравчук, Балашов (Дегтярев, 61), Шахаб

"Львов": Пеньков, Гончар, Братков, Борзенко, Татарков, Приймак, Велвес (Ренан, 71), Сабино, Шина (Богунов, 63), Бопесу (Клименчук, 82), Альваро

Предупреждения: Лебеденко, Цымбалюк - Сабино, Шина

Команды имеют по 18 очков и делят 9-10 места в турнирной таблице УПЛ.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" дожал "Десну" в матче с историческим решением VAR.