"Украина снова победила": Ярмоленко поиздевался над новичком Вест Хэма (видео)

Андрей Ярмоленко наказал чешского одноклубника за поражение.

Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко пошутил над новичком "Вест Хэма" Томашем Соучеком.

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Ярмоленко обыграл Соучека в текбол - игру, которая напоминает настольный теннис - и придумал для чеха необычное наказание.

Соучеку пришлось ползти под столом, а Ярмоленко снимал это на камеру. После украинец выложил видео в Instagram.

"Давай, брат! Украина снова победила тебя", - сказал Ярмоленко на видео.

Стоит отметить, что Соучек проигрывал сборной Украины в Лиге наций в составе сборной Чехии.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Ярмоленко является самым высокооплачиваемым игроком "Вест Хэма".