"Украина снова победила": Ярмоленко поиздевался над новичком Вест Хэма (видео)
16:54, 14 февраля 2020Футбол
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Андрей Ярмоленко наказал чешского одноклубника за поражение.
Андрей Ярмоленко / REUTERS
Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко пошутил над новичком "Вест Хэма" Томашем Соучеком.
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Ярмоленко обыграл Соучека в текбол - игру, которая напоминает настольный теннис - и придумал для чеха необычное наказание.
Соучеку пришлось ползти под столом, а Ярмоленко снимал это на камеру. После украинец выложил видео в Instagram.
"Давай, брат! Украина снова победила тебя", - сказал Ярмоленко на видео.
Стоит отметить, что Соучек проигрывал сборной Украины в Лиге наций в составе сборной Чехии.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Ярмоленко является самым высокооплачиваемым игроком "Вест Хэма".
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