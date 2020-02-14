"Народная команда": Карпаты переходят в собственность Львова
Львовские "Карпаты" выступили с официальным заявлением, в котором сообщили, что клуб переходит в собственность города.
Об этом говорится на сайте "Карпат".
13 февраля депутаты Львовского городского совета единогласно проголосовали за создание "Народной команды".
"Карпаты" переходят в собственность общины города Львова", - говорится в заявлении клуба.
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Таким образом, корпоративные права будут бесплатно переданы в собственность общины города.
"Особую благодарность хотим выразить в адрес городского головы Львова Андрея Садового, чей вклад в создание Народной команды трудно переоценить, инициатора, идейного вдохновителя решения, Григория Козловского, председателей фракций, всего депутатского корпуса", - отметили в "Карпатах".
Ожидается, что до апреля 2020 года львовский горсовет должен принять проект о функционировании "Народного клуба".
Напомним, после осенней части сезона "Карпаты" занимают последнее место в турнирной таблице УПЛ.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Карпаты" подписали форварда, который был на просмотре в "Динамо".