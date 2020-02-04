Шахтер огласил заявку на плей-офф Лиги Европы

В заявку на матчи против "Бенфики" включены 30 футболистов.

Донецкий "Шахтер" подал официальную заявку на матчи 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики".

Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

Стоит отметить, что в заявку не попали бразилец Веллингтон Нем, который вернулся из аренды, украинский защитник Богдан Бутко, который ищет себе новый клуб, а также Игорь Кирюханцев и Владислав Вакула - оба проводят второй сбор с "горняками".

По списку А заявлены 24 футболиста:

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов

Защитники: Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили, Додо

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Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Евгений Коноплянка, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Александр Пихаленок, Фернандо

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан

Еще 6 игроков заявлены по списку Б:

Вратари: Никита Турбаевский, Анатолий Трубин

Защитники: Валерий Бондарь, Назарий Муравский

Полузащитники: Артем Бондаренко, Михаил Мудрик

Первый матч против "Бенфики" "Шахтер" проведет 20 февраля в Харькове. Ответная встреча пройдет в Лиссабоне 27 февраля.

Напомним, "Шахтер" остался единственным представителем Украины на евроарене в этом сезоне.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру назвал условие, при котором клуб выйдет на трансферный рынок зимой.