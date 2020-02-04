Шахтер огласил заявку на плей-офф Лиги Европы
Донецкий "Шахтер" подал официальную заявку на матчи 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики".
Об этом сообщает официальный сайт "горняков".
Стоит отметить, что в заявку не попали бразилец Веллингтон Нем, который вернулся из аренды, украинский защитник Богдан Бутко, который ищет себе новый клуб, а также Игорь Кирюханцев и Владислав Вакула - оба проводят второй сбор с "горняками".
По списку А заявлены 24 футболиста:
Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов
Защитники: Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили, Додо
Читайте также"Лига чемпионов продолжается": в Шахтере оценили шансы обыграть Бенфику
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Евгений Коноплянка, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Александр Пихаленок, Фернандо
Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан
Еще 6 игроков заявлены по списку Б:
Вратари: Никита Турбаевский, Анатолий Трубин
Защитники: Валерий Бондарь, Назарий Муравский
Полузащитники: Артем Бондаренко, Михаил Мудрик
Первый матч против "Бенфики" "Шахтер" проведет 20 февраля в Харькове. Ответная встреча пройдет в Лиссабоне 27 февраля.
Напомним, "Шахтер" остался единственным представителем Украины на евроарене в этом сезоне.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру назвал условие, при котором клуб выйдет на трансферный рынок зимой.