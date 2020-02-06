Бенфика понесла серьезную потерю перед матчами с Шахтером
Капитан португальской "Бенфики" Жардел не сыграет в матчах 1/16 финала Лиги Европы против донецкого "Шахтера".
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Об этом сообщил официальный сайт лиссабонского клуба.
33-летний центральный защитник пропустит два месяца из-за повреждения внутренней боковой связки правого колена. Ветеран получил травму во время полуфинала Кубка Португалии против "Фамаликана" (3:2).
Всего Жардел в текущем сезоне провел 10 матчей во всех турнирах.
Первый матч против "Бенфики" "Шахтер" проведет 20 февраля в Харькове. Ответная встреча пройдет в Лиссабоне 27 февраля.
Напомним, "Шахтер" остался единственным представителем Украины на евроарене в этом сезоне.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" огласил заявку на плей-офф Лиги Европы.