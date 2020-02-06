Бенфика понесла серьезную потерю перед матчами с Шахтером

Команде в играх с чемпионом Украины не поможет капитан.

Капитан португальской "Бенфики" Жардел не сыграет в матчах 1/16 финала Лиги Европы против донецкого "Шахтера".

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Об этом сообщил официальный сайт лиссабонского клуба.

33-летний центральный защитник пропустит два месяца из-за повреждения внутренней боковой связки правого колена. Ветеран получил травму во время полуфинала Кубка Португалии против "Фамаликана" (3:2).

Всего Жардел в текущем сезоне провел 10 матчей во всех турнирах.

Первый матч против "Бенфики" "Шахтер" проведет 20 февраля в Харькове. Ответная встреча пройдет в Лиссабоне 27 февраля.

Напомним, "Шахтер" остался единственным представителем Украины на евроарене в этом сезоне.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" огласил заявку на плей-офф Лиги Европы.