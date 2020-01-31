Вратаря сборной Украины Лунина признали лучшим в испанском клубе

Андрей Лунин признан лучшим игроком месяца.

Голкипер Андрей Лунин признан лучшим игроком испанского "Овьедо" по итогам января.

Лунин признан лучшим по результатам голосования болельщиков, проведенного Futbol Mahou. В опросе украинский вратарь опередил пятерых номинантов.

Об этом сообщает Twitter-аккаунт издания.

Y el #JugadorCincoEstrellas del @RealOviedo en el mes de enero es...¡Lunin! Enhorabuena y gracias a todos por vuestros votos🏆⚽️ pic.twitter.com/fhPexNSyzP — Fútbol Mahou (@futbolmahou) January 31, 2020

Напомним, Лунин перешел в "Овьедо" в середине января на правах аренды из "Реала". Голкипер успел провести в составе нового клуба 3 матча, в которых пропустил 4 гола.

Как сообщал УНИАН, в дебютном матче за "Овьедо" Лунин допустил результативную ошибку.