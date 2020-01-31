Вратаря сборной Украины Лунина признали лучшим в испанском клубе
15:42, 31 января 2020Футбол
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Андрей Лунин признан лучшим игроком месяца.
Андрей Лунин перешел в Овьедо 15 января / фото: twitter.com/RealOviedo
Голкипер Андрей Лунин признан лучшим игроком испанского "Овьедо" по итогам января.
Лунин признан лучшим по результатам голосования болельщиков, проведенного Futbol Mahou. В опросе украинский вратарь опередил пятерых номинантов.
Об этом сообщает Twitter-аккаунт издания.
Y el #JugadorCincoEstrellas del @RealOviedo en el mes de enero es...¡Lunin! Enhorabuena y gracias a todos por vuestros votos🏆⚽️ pic.twitter.com/fhPexNSyzP— Fútbol Mahou (@futbolmahou) January 31, 2020
Напомним, Лунин перешел в "Овьедо" в середине января на правах аренды из "Реала". Голкипер успел провести в составе нового клуба 3 матча, в которых пропустил 4 гола.
Как сообщал УНИАН, в дебютном матче за "Овьедо" Лунин допустил результативную ошибку.
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