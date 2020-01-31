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Вратаря сборной Украины Лунина признали лучшим в испанском клубе

15:42, 31 января 2020
Футбол
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Андрей Лунин перешел в Овьедо 15 января / фото: twitter.com/RealOviedo

Лунин признан лучшим по результатам голосования болельщиков, проведенного Futbol Mahou. В опросе украинский вратарь опередил пятерых номинантов.

Об этом сообщает Twitter-аккаунт издания.

Напомним, Лунин перешел в "Овьедо" в середине января на правах аренды из "Реала". Голкипер успел провести в составе нового клуба 3 матча, в которых пропустил 4 гола.

Как сообщал УНИАН, в дебютном матче за "Овьедо" Лунин допустил результативную ошибку.

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