Аутсайдер АПЛ драматично пробился в финал Кубка английской лиги (видео)
"Астон Вилла" стала первым финалистом Кубка английской лиги. В полуфинальном противостоянии команда обыграла "Лестер".
После ничьей в первом матче (1:1) "Астон Вилла" на своем поле сумела одержать победу со счетом 2:1.
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Причем победный мяч подопечные Дина Смита забили, когда казалось, что игра перейдет в дополнительное время - на третьей компенсированной ко второму тайму минуте. Его автором стал египтянин Трезеге.
"Астон Вилла" - "Лестер" - 2:1
Голы: Таргетт, 12, Трезеге, 90+3 - Ихеаначо, 72
Отметим, что в АПЛ "Астон Вилла" ведет борьбу за выживание. Команда занимает 16-е место, лишь на 2 очка опережая конкурентов из зоны вылета. В то же время "Лестер" занимает третье место.
Видеообзор матча был опубликован на официальном канале "Астон Виллы" в YouTube.
Соперник "Астон Виллы" по финалу определится сегодня, 29 января, в противостоянии "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
Как сообщал УНИАН, в первом матче "Ман Сити" уверенно обыграл "МЮ".