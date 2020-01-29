Аутсайдер АПЛ драматично пробился в финал Кубка английской лиги (видео)

"Астон Вилла" в полуфинале обыграла одного из лидеров чемпионата "Лестер".

"Астон Вилла" стала первым финалистом Кубка английской лиги. В полуфинальном противостоянии команда обыграла "Лестер".

После ничьей в первом матче (1:1) "Астон Вилла" на своем поле сумела одержать победу со счетом 2:1.

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Причем победный мяч подопечные Дина Смита забили, когда казалось, что игра перейдет в дополнительное время - на третьей компенсированной ко второму тайму минуте. Его автором стал египтянин Трезеге.

"Астон Вилла" - "Лестер" - 2:1

Голы: Таргетт, 12, Трезеге, 90+3 - Ихеаначо, 72

Отметим, что в АПЛ "Астон Вилла" ведет борьбу за выживание. Команда занимает 16-е место, лишь на 2 очка опережая конкурентов из зоны вылета. В то же время "Лестер" занимает третье место.

Видеообзор матча был опубликован на официальном канале "Астон Виллы" в YouTube.

Соперник "Астон Виллы" по финалу определится сегодня, 29 января, в противостоянии "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Как сообщал УНИАН, в первом матче "Ман Сити" уверенно обыграл "МЮ".