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Бавария сделала предложение по трансферу защитника Шахтера - СМИ

10:23, 16 января 2020
Футбол
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Додо в текущем сезоне закрепился в составе Шахтера / фото: ФК Шахтер

Об этом сообщает Goal.com.

По данным источника, "Бавария" уже начала переговоры по трансферу Додо. Мюнхенский клуб предложил "Шахтеру" 25 миллионов евро.

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Отмечается, что донецкий клуб хочет выручить за бразильца на 5 миллионов больше.

21-летний Додо перешел в "Шахтер" в начале 2018 года. Прошлый сезон он провел в аренде в португальском клубе "Витория Гимарайнш", а в нынешнем забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 17 матчах за "Шахтер".

Текущий контракт Додо с "горняками" рассчитан до 2022 года.

УНИАН также сообщал о том, что капитан "Шахтера" Тайсон заявил, что не будет продлевать контракт с "горняками".

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