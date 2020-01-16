Бавария сделала предложение по трансферу защитника Шахтера - СМИ

Мюнхенский клуб нацелился на бразильца Додо.

Мюнхенская "Бавария" хочет подписать защитника донецкого "Шахтера" Додо.

Об этом сообщает Goal.com.

По данным источника, "Бавария" уже начала переговоры по трансферу Додо. Мюнхенский клуб предложил "Шахтеру" 25 миллионов евро.

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Отмечается, что донецкий клуб хочет выручить за бразильца на 5 миллионов больше.

21-летний Додо перешел в "Шахтер" в начале 2018 года. Прошлый сезон он провел в аренде в португальском клубе "Витория Гимарайнш", а в нынешнем забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 17 матчах за "Шахтер".

Текущий контракт Додо с "горняками" рассчитан до 2022 года.

УНИАН также сообщал о том, что капитан "Шахтера" Тайсон заявил, что не будет продлевать контракт с "горняками".