Украинский тренер Григорчук покинул казахстанский клуб

Роман Григорчук больше не является главным тренером "Астаны".

Казахстанская "Астана" объявила о прекращении сотрудничества с украинским специалистом Романом Григорчуком.

Об этом сообщает официальный сайт "Астаны".

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Вместе с Григорчуком клуб покинули его ассистенты Михаил Савка, Анатолий Коротя и тренер вратарей Андрей Глущенко.

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Григорчук возглавлял "Астану" с 2018 года, но временно покидал клуб в связи с семейными обстоятельствами.

В прошлом сезоне Григорчук выиграл с "Астаной" чемпионат Казахстана, Суперкубок Казахстана, а также вывел команду в Лигу Европы, где ей удалось в домашнем матче обыграть "Манчестер Юнайтед".

УНИАН ранее также сообщал о том, что легендарный экс-футболист "Динамо" возглавил словацкий клуб.