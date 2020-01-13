Украинский тренер Григорчук покинул казахстанский клуб
14:42, 13 января 2020Футбол
131 0
Роман Григорчук больше не является главным тренером "Астаны".
Роман Григорчук / фото: УНИАН
Казахстанская "Астана" объявила о прекращении сотрудничества с украинским специалистом Романом Григорчуком.
Об этом сообщает официальный сайт "Астаны".
Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Вместе с Григорчуком клуб покинули его ассистенты Михаил Савка, Анатолий Коротя и тренер вратарей Андрей Глущенко.
Читайте такжеКлуб украинского тренера сенсационно обыграл Манчестер Юнайтед в Лиге Европы (фото)
Григорчук возглавлял "Астану" с 2018 года, но временно покидал клуб в связи с семейными обстоятельствами.
В прошлом сезоне Григорчук выиграл с "Астаной" чемпионат Казахстана, Суперкубок Казахстана, а также вывел команду в Лигу Европы, где ей удалось в домашнем матче обыграть "Манчестер Юнайтед".
УНИАН ранее также сообщал о том, что легендарный экс-футболист "Динамо" возглавил словацкий клуб.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter