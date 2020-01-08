Экс-футболиста Ювентуса пытались застрелить в Греции

На серба Дарко Ковачевича было совершено вооруженное нападение.

Бывшего нападающего сборной Сербии, "Ювентуса", "Реал Сосьедада" и ряда других команд Дарко Ковачевича атаковали с оружием в пригороде Афин - Глифаде.

Об этом сообщает informer.rs.

Неизвестный напал на Ковачевича у его дома, после чего преступники, которых предположительно было двое, скрылись на авто.

Экс-футболист был госпитализирован с травмированным коленом. Его жизни ничего не угрожает.

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Ковачевич успел среагировать и упасть на землю. Вероятно, это и спасло его

"Злоумышленник выстрелил, и, увидев, что Дарко упал на землю, возможно, подумал, что достиг своей цели. То есть он был убежден, что пуля нашла свою цель, поэтому он немедленно скрылся с места преступления", - сообщили в греческих СМИ, ссылаясь на источники в полиции.

Автомобиль преступников был найден сожженным в километре от места преступления. Там же находился пистолет, из которого велась стрельба. Поиски преступников продолжаются.

Отметим, что Ковачевич завершил карьеру в 2009 году в составе "Олимпиакоса".

УНИАН ранее также сообщал о том, что испанский клуб отстранил тренера из-за интимного видео, попавшего в сеть.