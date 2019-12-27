Бразильская девушка-арбитр страстно поцеловала коллегу перед началом матча (видео)

Героиней эпизода стала Фернанда Коломбо, которая прославилась прошлым летом.

Перед началом благотворительного товарищеского матча в Бразилии девушка-лайнсмен поцеловалась с главным рефери.

Встречу между командами певца Алешандре Пиреса и его брата Фернандо обслуживала бригада арбитров, в состав которой вошли два мужчины и две девушки.

Перед стартовым свистком главный арбитр подошел к лайнсмену Фернанде Коломбо, после чего они страстно поцеловались в губы.

Этот эпизод вызвал бурные эмоции у телекомментаторов встречи.

Стоит отметить, что Коломбо прославилась на весь мир прошлым летом, когда вместо желтой карточки в шутку достала из кармана носовой платок.

I can watch this all day all night.



Friendship ended with @ImranKhanPTI so, #FernandaColombo for the PM now pic.twitter.com/Pt9mDucP6Q — Hamzaa Shergill (@hamzaashergill) 1 июля 2019 г.

УНИАН ранее также сообщал о том, что во время футбольного матча в Танзании игроков атаковали пчелы.