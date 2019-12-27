Бразильская девушка-арбитр страстно поцеловала коллегу перед началом матча (видео)
20:24, 27 декабря 2019Футбол
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Героиней эпизода стала Фернанда Коломбо, которая прославилась прошлым летом.
Арбитры поцеловались перед началом матча / фото: скриншот
Перед началом благотворительного товарищеского матча в Бразилии девушка-лайнсмен поцеловалась с главным рефери.
Встречу между командами певца Алешандре Пиреса и его брата Фернандо обслуживала бригада арбитров, в состав которой вошли два мужчины и две девушки.
Перед стартовым свистком главный арбитр подошел к лайнсмену Фернанде Коломбо, после чего они страстно поцеловались в губы.
Этот эпизод вызвал бурные эмоции у телекомментаторов встречи.
Стоит отметить, что Коломбо прославилась на весь мир прошлым летом, когда вместо желтой карточки в шутку достала из кармана носовой платок.
I can watch this all day all night.— Hamzaa Shergill (@hamzaashergill) 1 июля 2019 г.
Friendship ended with @ImranKhanPTI so, #FernandaColombo for the PM now pic.twitter.com/Pt9mDucP6Q
УНИАН ранее также сообщал о том, что во время футбольного матча в Танзании игроков атаковали пчелы.
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