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Бразильская девушка-арбитр страстно поцеловала коллегу перед началом матча (видео)

20:24, 27 декабря 2019
Футбол
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Арбитры поцеловались перед началом матча / фото: скриншот

Встречу между командами певца Алешандре Пиреса и его брата Фернандо обслуживала бригада арбитров, в состав которой вошли два мужчины и две девушки.

Перед стартовым свистком главный арбитр подошел к лайнсмену Фернанде Коломбо, после чего они страстно поцеловались в губы.

Этот эпизод вызвал бурные эмоции у телекомментаторов встречи.

Стоит отметить, что Коломбо прославилась на весь мир прошлым летом, когда вместо желтой карточки в шутку достала из кармана носовой платок.

УНИАН ранее также сообщал о том, что во время футбольного матча в Танзании игроков атаковали пчелы.

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Теги: #новости футбола