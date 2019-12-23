Пчелы атаковали игроков во время футбольного матча в Танзании (видео)
18:02, 23 декабря 2019Футбол
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Футболистам, а также некоторым зрителям пришлось спасаться бегством.
Футболистам сперва пришлось лечь на газон / фото: скриншот
Рой пчел атаковал футболистов во время матча Кубка Независимости Танзании между командами "Янг Африканс" и "Иринга Юнайтед".
Участники матча сперва легли на газон, однако затем им пришлось спасаться бегством.
Некоторые болельщики также подверглись атаке насекомых и были вынуждены спешно покинуть свои места.
Через некоторое время матч все-таки удалось продолжить, и футболисты "Янг Африканс" одержали победу со счетом 4:0.
#ASFC Jana kulitokea nyuki kwenye Dimba hili la Uhuru, je leo kutatokea nini?.— Azam TV (@azamtvtz) 22 декабря 2019 г.
Simba vs Arusha United LIVE #AzamSports2 game imeanza. #ZBC2#AzamSports2#AzamFederationCup#ASFCUpdates#KombeLaShirikishopic.twitter.com/DdixL2Rc0i
УНИАН ранее также сообщал о том, что матч "Тоттенхэма" и "Челси" в АПЛ останавливали из-за расизма.
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