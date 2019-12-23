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Пчелы атаковали игроков во время футбольного матча в Танзании (видео)

18:02, 23 декабря 2019
Футбол
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Футболистам сперва пришлось лечь на газон / фото: скриншот

Участники матча сперва легли на газон, однако затем им пришлось спасаться бегством.

Некоторые болельщики также подверглись атаке насекомых и были вынуждены спешно покинуть свои места.

Через некоторое время матч все-таки удалось продолжить, и футболисты "Янг Африканс" одержали победу со счетом 4:0.

УНИАН ранее также сообщал о том, что матч "Тоттенхэма" и "Челси" в АПЛ останавливали из-за расизма.

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Теги: #новости футбола