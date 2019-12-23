Пчелы атаковали игроков во время футбольного матча в Танзании (видео)

Футболистам, а также некоторым зрителям пришлось спасаться бегством.

Рой пчел атаковал футболистов во время матча Кубка Независимости Танзании между командами "Янг Африканс" и "Иринга Юнайтед".

Участники матча сперва легли на газон, однако затем им пришлось спасаться бегством.

Некоторые болельщики также подверглись атаке насекомых и были вынуждены спешно покинуть свои места.

Через некоторое время матч все-таки удалось продолжить, и футболисты "Янг Африканс" одержали победу со счетом 4:0.

УНИАН ранее также сообщал о том, что матч "Тоттенхэма" и "Челси" в АПЛ останавливали из-за расизма.