цей матеріал доступний українською

Динамо и Десна оштрафованы за поведение болельщиков

13:53, 27 декабря 2019
Футбол
64 0
Фан-сектор Динамо / фото: footboom.com

Читайте такжеАпелляционный комитет УАФ удвоил дисквалификацию арбитров за договорные матчи

Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Киевское "Динамо" заплатит 300 тысяч гривень за нарушения, которые совершили фанаты команды во время матча 18-го тура Премьер-лиги против "Десны" (1:0). 

Также 100 тысяч гривень заплатит и черниговский клуб за действия своих болельщиков. Кроме того, "Десна" наказана закрытием фан-сектора на следующую домашнюю игру УПЛ.

Во время поединка на трибунах горели файеры, а фанаты "Динамо" вывесили баннер в адрес руководства клуба.

"Динамо" ушло на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от "Шахтера" на 14 очков. "Десна" идет четвертой, набрав 33 пункта.

Ранее сообщалось о том, что "Динамо" отдало двух футболистов в аренду клубам УПЛ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Динамо#Десна#УПЛ - Украинская Премьер-Лига#УАФ