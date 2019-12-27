Динамо и Десна оштрафованы за поведение болельщиков

КДК УАФ вынес наказание двум клубам УПЛ.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) наказал клубы УПЛ денежными штрафами.

Читайте такжеАпелляционный комитет УАФ удвоил дисквалификацию арбитров за договорные матчи

Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Киевское "Динамо" заплатит 300 тысяч гривень за нарушения, которые совершили фанаты команды во время матча 18-го тура Премьер-лиги против "Десны" (1:0).

Также 100 тысяч гривень заплатит и черниговский клуб за действия своих болельщиков. Кроме того, "Десна" наказана закрытием фан-сектора на следующую домашнюю игру УПЛ.

Во время поединка на трибунах горели файеры, а фанаты "Динамо" вывесили баннер в адрес руководства клуба.

"Динамо" ушло на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от "Шахтера" на 14 очков. "Десна" идет четвертой, набрав 33 пункта.

Ранее сообщалось о том, что "Динамо" отдало двух футболистов в аренду клубам УПЛ.