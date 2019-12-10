Реал может досрочно вернуть из аренды вратаря сборной Украины Лунина
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже в январе может вернуться в мадридский "Реал".
Об этом сообщает испанское издание AS.
Руководство "Реала" недовольно тем, что Лунин не провел еще ни одного матча в составе "Вальядолида", в который перешел летом на правах аренды.
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В мадридском клубе всерьез рассматривают возвращение 20-летнего украинца. Однако прежде хотят найти для него другой вариант аренды.
В соглашении между двумя клубами нет пункта, согласно которому "Вальядолид" мог бы заблокировать такое решение "Реала".
Ранее главный тренер "Вальядолида" Серхио Гонсалес Сориано заявил, что Лунин получит игровую практику в Кубке Испании. Ближайший матч в этом турнире "Вальядолид" проведет 18 декабря против "Толосы".
УНИАН ранее также сообщал о том, что Лунин посетил церемонию вручения "Золотого мяча".