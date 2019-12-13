Три бразильских клуба претендуют на капитана Шахтера

"Горняки" готовы расстаться с Тайсоном.

Сразу три бразильских клубы в зимнее трансферное окно готовы побороться за капитана донецкого "Шахтера" Тайсона.

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Об этом сообщает Goal.com.

По данным источника, в услугах 31-летнего плеймейкера заинтересованы "Интернасьонал", "Палмейрас" и "Коринтианс".

Донецкий клуб готов отпустить своего лидера, если получит за него сумму порядка 20-25 миллионов евро.

Подтолкнуть "Шахтер" к продаже футболиста может его конфликт с Тарасом Степаненко - украинский хавбек обвинил Тайсона в неуважении к клубу и команде.

В текущем сезоне во всех турнирах Тайсон провел 13 матчей, забил 7 голов и отдал 9 ассистов.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" уступил "Аталанте" и вылетел из Лиги чемпионов.