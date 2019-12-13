Три бразильских клуба претендуют на капитана Шахтера
10:59, 13 декабря 2019Футбол
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"Горняки" готовы расстаться с Тайсоном.
Тайсон имеет проблемы в коллективе / фото: ФК Шахтер
Сразу три бразильских клубы в зимнее трансферное окно готовы побороться за капитана донецкого "Шахтера" Тайсона.
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Об этом сообщает Goal.com.
По данным источника, в услугах 31-летнего плеймейкера заинтересованы "Интернасьонал", "Палмейрас" и "Коринтианс".
Донецкий клуб готов отпустить своего лидера, если получит за него сумму порядка 20-25 миллионов евро.
Подтолкнуть "Шахтер" к продаже футболиста может его конфликт с Тарасом Степаненко - украинский хавбек обвинил Тайсона в неуважении к клубу и команде.
В текущем сезоне во всех турнирах Тайсон провел 13 матчей, забил 7 голов и отдал 9 ассистов.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" уступил "Аталанте" и вылетел из Лиги чемпионов.
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