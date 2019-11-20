Определены участники и сетка плей-офф квалификации Евро-2020
По итогам группового этапа квалификации Евро-2020 определились все участники плей-офф отбора.
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Список участников плей-офф пополнили Болгария, Венгрия, Израиль и Румыния. Всего 16 команд будут бороться за четыре путевки в финальную часть чемпионата Европы.
Путь A
Исландия и еще три команды по итогам жеребьевки.
Путь B
Босния и Герцеговина - Северная Ирландия
Словакия - Ирландия
Путь C
Шотландия получит соперника по итогам жеребьевки
Норвегия - Сербия
Путь D
Грузия - Беларусь
Северная Македония - Косово
По итогам жеребьевки свой путь получат Болгария, Венгрия, Израиль и Румыния. В каждом пути определятся два финалиста, которые разыграют одну путевку.
Жеребьевка плей-офф квалификации пройдет в швейцарском Ньоне. Полуфиналы состоятся 26 марта, а финальные матчи запланированы на 31 марта.
УНИАН ранее сообщал о том, что сформированы корзины жеребьевки Евро-2020.