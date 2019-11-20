Определены участники и сетка плей-офф квалификации Евро-2020

Будут разыграны последние четыре путевки.

По итогам группового этапа квалификации Евро-2020 определились все участники плей-офф отбора.

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Список участников плей-офф пополнили Болгария, Венгрия, Израиль и Румыния. Всего 16 команд будут бороться за четыре путевки в финальную часть чемпионата Европы.

Путь A

Исландия и еще три команды по итогам жеребьевки.

Путь B

Босния и Герцеговина - Северная Ирландия

Словакия - Ирландия

Путь C

Шотландия получит соперника по итогам жеребьевки

Норвегия - Сербия

Путь D

Грузия - Беларусь

Северная Македония - Косово

По итогам жеребьевки свой путь получат Болгария, Венгрия, Израиль и Румыния. В каждом пути определятся два финалиста, которые разыграют одну путевку.

Жеребьевка плей-офф квалификации пройдет в швейцарском Ньоне. Полуфиналы состоятся 26 марта, а финальные матчи запланированы на 31 марта.

УНИАН ранее сообщал о том, что сформированы корзины жеребьевки Евро-2020.