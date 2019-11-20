цей матеріал доступний українською

Определены участники и сетка плей-офф квалификации Евро-2020

11:23, 20 ноября 2019
Футбол
74 0
Сербия имеет шанс пробиться на Евро-2020 / REUTERS

Читайте такжеНидерланды - первый соперник сборной Украины на Евро-2020

Список участников плей-офф пополнили Болгария, Венгрия, Израиль и Румыния. Всего 16 команд будут бороться за четыре путевки в финальную часть чемпионата Европы.

Путь A

Исландия и еще три команды по итогам жеребьевки.

Путь B

Босния и Герцеговина - Северная Ирландия

Словакия - Ирландия

Путь C

Шотландия получит соперника по итогам жеребьевки

Норвегия - Сербия

Путь D

Грузия - Беларусь

Северная Македония - Косово

По итогам жеребьевки свой путь получат Болгария, Венгрия, Израиль и Румыния. В каждом пути определятся два финалиста, которые разыграют одну путевку.

Жеребьевка плей-офф квалификации пройдет в швейцарском Ньоне. Полуфиналы состоятся 26 марта, а финальные матчи запланированы на 31 марта.

УНИАН ранее сообщал о том, что сформированы корзины жеребьевки Евро-2020.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сборная Украины#Евро-2020