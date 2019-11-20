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Определились 20 участников Евро-2020

00:49, 20 ноября 2019
Футбол
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Уэльс обыграл Венгрию / REUTERS

По итогам заключительного игрового дня группового этапа квалификации Евро-2020 путевку в финальную часть турнира получила сборная Уэльса.

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Валлийцы в восьмом поединке встречались с Венгрией и одержали победу со счетом 2:0. Эти три очка позволили команде занять второе место в группе E вслед за Хорватией.

Таким образом, стали известны все 20 участников Евро-2020 из 24, которые квалифицировались через групповой этап. Это Украина, Португалия, Хорватия, Нидерланды, Германия, Италия, Финляндия, Бельгия, Россия, Польша, Австрия, Франция, Турция, Англия, Чехия, Испания, Швеция, Швейцария, Дания и Уэльс.

Еще четыре участника Евро-2020 будут определены в марте по итогам плей-офф отбора, в котором сыграют 16 команд.

Жеребьевка финальной части чемпионата Европы-2020 состоится 30 ноября.

УНИАН ранее сообщал о результатах всех матчей квалификации Евро-2020 19 ноября.

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Теги: #футбол#Евро-2020