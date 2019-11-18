Шева это сделал! Сборная Украины заново родилась в отборе на Евро-2020

Конец эпохи неудач

Команда Андрея Шевченко находилась под давлением после того, как не удалось выйти на чемпионат мира-2018. Да, выступать в России вряд ли кто-то планировал, но сам факт разочаровывал и вызывал вопросы, особенно после провала на Евро-2016, где команда сразу после назначения Шевченко развалилась и потерпела три поражения в группе.

В пассиве нынешнего тренерского штаба было уже два неудачных цикла и туманные перспективы. Андрей Шевченко при этом не подавал признаков паники и сразу заявил, что гарантирует выход команды в финальную часть Евро-2020. Самое главное, что футболисты ему поверили! И началось строительство нового коллектива.

К 2019 году возмужал защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, шанс за шансом получал и наконец-то "выстрелил" форвард "Гента" Роман Яремчук, настоящей звездой стал хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский, а опыт и класс Андрея Пятова, Андрея Ярмоленко, Евгения Коноплянки, Тараса Степаненко и Марлоса создали каркас этого коллектива.

Отдельного внимания заслуживает линия защиты, которая стала одной из лучших на всем континенте. Нашей бедой всегда была неспособность противостоять топ-коллективам и грубые ошибки в задней линии против "середнячков". Но решить эту проблему удалось связкой "горняков" Матвиенко - Кривцов в центре защиты, справа классно отрабатывает сзади и регулярно подключается к атаке Караваев, а левую бровку без вариантов занял динамовец Миколенко. Парню всего 20 лет, а он уже заслужил похвалу от самого Криштиану Роналду.

Ну а главным секретом стало именно то, что "сам Криштиану Роналду", "сам Бернарду Силва" и остальные звезды европейского футбола превратились в головах игроков сборной Украины в обычных соперников, с которыми можно и нужно играть. Психология победителей, способных играть на равных с любым соперником - одна из ключевых заслуг и его помощников.

Организация игры - отдельная тема, но если говорить просто, то не зря итальянские специалисты в штабе Андрея Николаевича получают свою зарплату. Команда строго выполняет установки на поле, никогда не делать ничего просто так и в любой ситуации не отходит от своей тактики. Благо, в полузащите хватает мастеров тонких передач, а каждый игрок всегда отрабатывает не только за себя, но и за партнера.

День, который войдет в историю

Рождение этой команды в ее нынешнем виде произошло уже по ходу квалификационного турнира. Ничья с Португалией в первом туре могла показаться случайностью. После второго тура появилось еще больше опасений - победить Люксембург удалось "по знакомству", ведь гол на последних секундах в свои ворота забил будущий динамовец Жерсон Родригес.

Все части пазла упорной работы сложились 7 июня. Во Львове Украина принимала прямого конкурента Сербию и нанесла сопернику сокрушительное поражение - 5:0. Этот день должен войти в историю и считаться настоящим рождением национальной команды из нового поколения игроков. Сербы признавались, что это был один из худших поединков в их карьере.

Затем были еще три победы над Люксембургом и Литвой, после чего подопечные Шевченко подошли ко второй игре с действующим чемпионом Европы. Болельщики вспомнят массу случаев, когда украинская сборная проваливала ключевые поединки, но в этот раз все было иначе. Закрыли Бернарду Силву, максимально ограничили движение Криштиану Роналду, забили два гола и пропустили на один меньше, оформив победу в группе. Главной "фишкой" нашей команды в этом поединке стал перевод на фланг Романа Яремчука, а в зону центрфорварда регулярно врывался Марлос. Это был сюрприз для португальцев.

В заключительном поединке сборная могла расслабиться, шанс получили некоторые резервисты, а сербы жаждали реванша. Дважды хозяева белградской аренды выходили вперед, но и здесь команда Шевченко боролась до последнего и вырвала ничью - Артем Беседин провел первую игру более чем за два года и поразил ворота сербов на последних секундах. Мы не просто едем на Евро-2020, не потерпев за год ни одного поражения, но и попадем в первую корзину при жеребьевке! Главное - не расслабляться и не повторить сценарий 2016 года, но это уже совсем другая история.

Лучший матч отбора: львовское унижение сербов

Четыре очка против действующего чемпиона Европы - роскошный результат, а победа над Криштиану Роналду и компанией, которая вывела украинцев в финальную часть турнира, запомнится всем.

И все-таки львовский матч с Сербией - один из лучших вообще в истории Украины. Без него поединки с португальцами могли не иметь ключевого значения. В тот момент мы все поняли, что эту команду может ждать большое будущее.

Куда более дорогостоящий и опытный состав сербов был отправлен в нокдаун всего за две минуты в середине первого тайма - Виктор Цыганков сначала замкнул передачу с фланга, а затем нанес роскошный удар издали. При жаркой поддержке фартовой "Арены Львов" у нашей команды получалось практически все.

После перерыва дубль на свой счет записал Евгений Коноплянка, а еще один мяч - в активе Романа Яремчука. Стремительные контратаки, агрессивный прессинг, точные передачи и всего один удар в створ ворот от сербов - таков был итог этой феерии. Да, мы уже обыгрывали Францию со счетом 2:0, проходили Швейцарию в плей-офф ЧМ-2006, но это было нечто иное, чего никогда не случалось в прошлом.

Лучший гол отбора: маэстро Малиновский

Претендентов здесь хватало и можно выделить голы по их важности - тот же Цыганков шикарным ударом издали поразил ворота сербов, Ярмоленко замкнул классный пас с фланга от Миколенко во второй игре с португальцами, а Яремчук вовсе стал лучшим бомбардиром квалификации для сборной Украины.

Но хочется выделить роскошный гол со штрафного от Руслана Малиновского в октябрьском поединке против Литвы. Игры с литовцами вообще стали для плеймейкера "Аталанты" бенефисом - он забил один мяч в первой игре и сделал дубль во второй.

Второй гол Малиновского в Харькове со штрафного на 58-й минуте - пример идеального исполнения штрафного удара с левой. Траектория полета мяча парализовала голкипера и сделала из него наблюдателя.

Открытие отбора: Виталий Миколенко

Миколенко заявил о себе в 2018 году, когда заставил болельщиков "Динамо" забыть о существовании Йосипа Пиварича и стать безальтернативным основным левым защитником киевлян. Так же стремительно молодой футболист ворвался в состав национальной сборной.

У нынешнего "Динамо" хватает проблем, но это не мешает Миколенко прогрессировать, что было очень заметно именно в поединках за сборную. После матча Португалия - Украина, который завершился без голов, Криштиану Роналду отметил именно жесткую манеру игры Виталия.

Высокая скорость, трудоспособность, видение поля, умение "выгрызать" мяч и классные передачи сделали 20-летнего парня незаменимым не только в клубе, но и в сборной. Апогеем стала голевая передача Миколенко на Андрея Ярмоленко в победной игре с португальцами - бек подхватил мяч, ловко разобрался с оппонентом и за полсекунды увидел рывок вингера "Вест Хэма" - Ярмоленко оставалось только не промахнуться.

Лучшие игроки отбора: Пятов, Малиновский, Яремчук

Андрей Пятов. Голкипер "Шахтера", как и многие вратари, с возрастом становится только лучше. По итогам отбора вратарь установил новый рекорд на своей позиции в истории "желто-синих" - он провел уже 93 матча и на один поединок обошел легендарного Александра Шовковского. Если в прошлом голкипера "горняков" регулярно критиковали за грубые ошибки в решающих

Ветеран стал вообще лучшим голкипером квалификации Евро по набранным очкам статистического портала InStat. Пятов регулярно выручал нашу команду, совершил ряд шикарных сэйвов после ударов Роналду и вообще играл очень надежно, подключаясь к перепасовкам защитников. С игрой ногами у Андрея все в полном порядке.

Руслан Малиновский. В квалификации полузащитник провел восемь матчей, забил три гола и отдал три ассиста. Этот год стал прорывом для Руслана - переход в "Аталанту", рождение дочери и ключевая роль в команде Андрея Шевченко. Малиновский - исключительный игрок с волшебной левой ногой, который стал мозговым центром сборной Украины.

Если в матче с сербами "выстрелил" Цыганков, португальцев огорчали Ярмоленко и Яремчук, то Малиновский взял на себя две игры с Литвой. Там Руслан забил три красивых гола и помог команде взять шесть очков. Если у плеймейкера наладятся дела в Италии, то к лету мы можем иметь в своем составе настоящую звезду европейского футбола.

Роман Яремчук. Как же критиковали Андрея Шевченко за то, что он ставит довольно неуклюжего нападающего в основу! Из-за границы слышались возмущения Романа Зозули и Евгения Селезнева, а болельщиков не устраивало, что Роману для взятия ворот надо сначала не использовать несколько моментов. Такой высокий брак не сломил веру тренерского штаба, и награда не заставила себя ждать.

В нынешнем сезоне Яремчук наконец-то вышел на новый уровень. Он забил уже 14 голов за "Гент", а в отборе за сборную - четыре гола в семи играх. В запас ушел Жуниор Мораес, а Яремчук стал главной ударной силой на острие команды Шевченко. Именно Роман открыл счет в игре с Португалией, а в последней игре с сербами забить форварду помешал только голкипер. Евро-2020 станет витриной для 23-летнего нападающего, который вряд ли задержится в Бельгии еще на сезон.

Данил Слесь