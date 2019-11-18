Шева это сделал! Сборная Украины заново родилась в отборе на Евро-2020
Сборная Украины досрочно оформила выход на Евро-2020, а затем завершила квалификацию на континентальное первенство вовсе без поражений, став одной из лучших команд на континенте.
Конец эпохи неудач
Команда Андрея Шевченко находилась под давлением после того, как не удалось выйти на чемпионат мира-2018. Да, выступать в России вряд ли кто-то планировал, но сам факт разочаровывал и вызывал вопросы, особенно после провала на Евро-2016, где команда сразу после назначения Шевченко развалилась и потерпела три поражения в группе.
В пассиве нынешнего тренерского штаба было уже два неудачных цикла и туманные перспективы. Андрей Шевченко при этом не подавал признаков паники и сразу заявил, что гарантирует выход команды в финальную часть Евро-2020. Самое главное, что футболисты ему поверили! И началось строительство нового коллектива.
К 2019 году возмужал защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, шанс за шансом получал и наконец-то "выстрелил" форвард "Гента" Роман Яремчук, настоящей звездой стал хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский, а опыт и класс Андрея Пятова, Андрея Ярмоленко, Евгения Коноплянки, Тараса Степаненко и Марлоса создали каркас этого коллектива.
Отдельного внимания заслуживает линия защиты, которая стала одной из лучших на всем континенте. Нашей бедой всегда была неспособность противостоять топ-коллективам и грубые ошибки в задней линии против "середнячков". Но решить эту проблему удалось связкой "горняков" Матвиенко - Кривцов в центре защиты, справа классно отрабатывает сзади и регулярно подключается к атаке Караваев, а левую бровку без вариантов занял динамовец Миколенко. Парню всего 20 лет, а он уже заслужил похвалу от самого Криштиану Роналду.
Ну а главным секретом стало именно то, что "сам Криштиану Роналду", "сам Бернарду Силва" и остальные звезды европейского футбола превратились в головах игроков сборной Украины в обычных соперников, с которыми можно и нужно играть. Психология победителей, способных играть на равных с любым соперником - одна из ключевых заслуг и его помощников.
Организация игры - отдельная тема, но если говорить просто, то не зря итальянские специалисты в штабе Андрея Николаевича получают свою зарплату. Команда строго выполняет установки на поле, никогда не делать ничего просто так и в любой ситуации не отходит от своей тактики. Благо, в полузащите хватает мастеров тонких передач, а каждый игрок всегда отрабатывает не только за себя, но и за партнера.
День, который войдет в историю
Рождение этой команды в ее нынешнем виде произошло уже по ходу квалификационного турнира. Ничья с Португалией в первом туре могла показаться случайностью. После второго тура появилось еще больше опасений - победить Люксембург удалось "по знакомству", ведь гол на последних секундах в свои ворота забил будущий динамовец Жерсон Родригес.
Все части пазла упорной работы сложились 7 июня. Во Львове Украина принимала прямого конкурента Сербию и нанесла сопернику сокрушительное поражение - 5:0. Этот день должен войти в историю и считаться настоящим рождением национальной команды из нового поколения игроков. Сербы признавались, что это был один из худших поединков в их карьере.
Затем были еще три победы над Люксембургом и Литвой, после чего подопечные Шевченко подошли ко второй игре с действующим чемпионом Европы. Болельщики вспомнят массу случаев, когда украинская сборная проваливала ключевые поединки, но в этот раз все было иначе. Закрыли Бернарду Силву, максимально ограничили движение Криштиану Роналду, забили два гола и пропустили на один меньше, оформив победу в группе. Главной "фишкой" нашей команды в этом поединке стал перевод на фланг Романа Яремчука, а в зону центрфорварда регулярно врывался Марлос. Это был сюрприз для португальцев.
В заключительном поединке сборная могла расслабиться, шанс получили некоторые резервисты, а сербы жаждали реванша. Дважды хозяева белградской аренды выходили вперед, но и здесь команда Шевченко боролась до последнего и вырвала ничью - Артем Беседин провел первую игру более чем за два года и поразил ворота сербов на последних секундах. Мы не просто едем на Евро-2020, не потерпев за год ни одного поражения, но и попадем в первую корзину при жеребьевке! Главное - не расслабляться и не повторить сценарий 2016 года, но это уже совсем другая история.
Лучший матч отбора: львовское унижение сербов
Четыре очка против действующего чемпиона Европы - роскошный результат, а победа над Криштиану Роналду и компанией, которая вывела украинцев в финальную часть турнира, запомнится всем.
И все-таки львовский матч с Сербией - один из лучших вообще в истории Украины. Без него поединки с португальцами могли не иметь ключевого значения. В тот момент мы все поняли, что эту команду может ждать большое будущее.
Куда более дорогостоящий и опытный состав сербов был отправлен в нокдаун всего за две минуты в середине первого тайма - Виктор Цыганков сначала замкнул передачу с фланга, а затем нанес роскошный удар издали. При жаркой поддержке фартовой "Арены Львов" у нашей команды получалось практически все.
После перерыва дубль на свой счет записал Евгений Коноплянка, а еще один мяч - в активе Романа Яремчука. Стремительные контратаки, агрессивный прессинг, точные передачи и всего один удар в створ ворот от сербов - таков был итог этой феерии. Да, мы уже обыгрывали Францию со счетом 2:0, проходили Швейцарию в плей-офф ЧМ-2006, но это было нечто иное, чего никогда не случалось в прошлом.
Лучший гол отбора: маэстро Малиновский
Претендентов здесь хватало и можно выделить голы по их важности - тот же Цыганков шикарным ударом издали поразил ворота сербов, Ярмоленко замкнул классный пас с фланга от Миколенко во второй игре с португальцами, а Яремчук вовсе стал лучшим бомбардиром квалификации для сборной Украины.
Но хочется выделить роскошный гол со штрафного от Руслана Малиновского в октябрьском поединке против Литвы. Игры с литовцами вообще стали для плеймейкера "Аталанты" бенефисом - он забил один мяч в первой игре и сделал дубль во второй.
Второй гол Малиновского в Харькове со штрафного на 58-й минуте - пример идеального исполнения штрафного удара с левой. Траектория полета мяча парализовала голкипера и сделала из него наблюдателя.
Открытие отбора: Виталий Миколенко
Миколенко заявил о себе в 2018 году, когда заставил болельщиков "Динамо" забыть о существовании Йосипа Пиварича и стать безальтернативным основным левым защитником киевлян. Так же стремительно молодой футболист ворвался в состав национальной сборной.
У нынешнего "Динамо" хватает проблем, но это не мешает Миколенко прогрессировать, что было очень заметно именно в поединках за сборную. После матча Португалия - Украина, который завершился без голов, Криштиану Роналду отметил именно жесткую манеру игры Виталия.
Высокая скорость, трудоспособность, видение поля, умение "выгрызать" мяч и классные передачи сделали 20-летнего парня незаменимым не только в клубе, но и в сборной. Апогеем стала голевая передача Миколенко на Андрея Ярмоленко в победной игре с португальцами - бек подхватил мяч, ловко разобрался с оппонентом и за полсекунды увидел рывок вингера "Вест Хэма" - Ярмоленко оставалось только не промахнуться.
Лучшие игроки отбора: Пятов, Малиновский, Яремчук
Андрей Пятов. Голкипер "Шахтера", как и многие вратари, с возрастом становится только лучше. По итогам отбора вратарь установил новый рекорд на своей позиции в истории "желто-синих" - он провел уже 93 матча и на один поединок обошел легендарного Александра Шовковского. Если в прошлом голкипера "горняков" регулярно критиковали за грубые ошибки в решающих
Ветеран стал вообще лучшим голкипером квалификации Евро по набранным очкам статистического портала InStat. Пятов регулярно выручал нашу команду, совершил ряд шикарных сэйвов после ударов Роналду и вообще играл очень надежно, подключаясь к перепасовкам защитников. С игрой ногами у Андрея все в полном порядке.
Руслан Малиновский. В квалификации полузащитник провел восемь матчей, забил три гола и отдал три ассиста. Этот год стал прорывом для Руслана - переход в "Аталанту", рождение дочери и ключевая роль в команде Андрея Шевченко. Малиновский - исключительный игрок с волшебной левой ногой, который стал мозговым центром сборной Украины.
Если в матче с сербами "выстрелил" Цыганков, португальцев огорчали Ярмоленко и Яремчук, то Малиновский взял на себя две игры с Литвой. Там Руслан забил три красивых гола и помог команде взять шесть очков. Если у плеймейкера наладятся дела в Италии, то к лету мы можем иметь в своем составе настоящую звезду европейского футбола.
Роман Яремчук. Как же критиковали Андрея Шевченко за то, что он ставит довольно неуклюжего нападающего в основу! Из-за границы слышались возмущения Романа Зозули и Евгения Селезнева, а болельщиков не устраивало, что Роману для взятия ворот надо сначала не использовать несколько моментов. Такой высокий брак не сломил веру тренерского штаба, и награда не заставила себя ждать.
В нынешнем сезоне Яремчук наконец-то вышел на новый уровень. Он забил уже 14 голов за "Гент", а в отборе за сборную - четыре гола в семи играх. В запас ушел Жуниор Мораес, а Яремчук стал главной ударной силой на острие команды Шевченко. Именно Роман открыл счет в игре с Португалией, а в последней игре с сербами забить форварду помешал только голкипер. Евро-2020 станет витриной для 23-летнего нападающего, который вряд ли задержится в Бельгии еще на сезон.
Данил Слесь