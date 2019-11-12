УАФ представила лучшие голы украинцев по итогам 2019 года (видео)
10:18, 12 ноября 2019Футбол
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Болельщики выберут одного победителя.
Малиновский забил эффектный гол со штрафного / фото: УАФ
Украинская ассоциация футбола (УАФ) выбрала 11 претендентов на звание автора лучшего гола по итогам 2019 года.
Победитель будет определен с помощью смс-голосования.
В список претендентов вошли Руслан Малиновский (сборная Украины), Владислав Клименко ("Ингулец"), Сергей Сидорчук ("Динамо"), Денис Кожанов ("Волынь"), Йоэль Абу-Ханна ("Заря"), Надежда Иванченко (женская сборная U-17), Виктор Цыганков (сборная Украины), Иван Глывый ("Кристалл"), Тарас Степаненко ("Шахтер"), Георгий Цитаишвили (сборная U-20) и Андрей Ярмоленко (сборная Украины).
Победитель будет объявлен 2 декабря на церемонии "Футбольные звезды Украины".
УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Лунин претендует на звание лучшего молодого футболиста года по версии France Football.
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