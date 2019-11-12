УАФ представила лучшие голы украинцев по итогам 2019 года (видео)

Болельщики выберут одного победителя.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) выбрала 11 претендентов на звание автора лучшего гола по итогам 2019 года.

Победитель будет определен с помощью смс-голосования.

В список претендентов вошли Руслан Малиновский (сборная Украины), Владислав Клименко ("Ингулец"), Сергей Сидорчук ("Динамо"), Денис Кожанов ("Волынь"), Йоэль Абу-Ханна ("Заря"), Надежда Иванченко (женская сборная U-17), Виктор Цыганков (сборная Украины), Иван Глывый ("Кристалл"), Тарас Степаненко ("Шахтер"), Георгий Цитаишвили (сборная U-20) и Андрей Ярмоленко (сборная Украины).

Победитель будет объявлен 2 декабря на церемонии "Футбольные звезды Украины".

УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Лунин претендует на звание лучшего молодого футболиста года по версии France Football.