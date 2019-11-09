УПЛ: Мариуполь упустил преимущество над Карпатами в два гола
В 14-м туре украинской Премьер-лиги "Мариуполь" принимал львовские "Карпаты".
Хозяева вышли вперед на 16-й минуте усилиями Чурко, а после перерыва сумели удвоить преимущество, когда отличился Мишнев.
Довольно быстро "Карпаты" сократили отставание благодаря удару Назарине, а в дополнительное время львовяне заработали пенальти - наказание реализовал Назарина, оформивший дубль.
"Мариуполь" - Карпаты 2:2
Голы: Чурко, 16, Мишнев, 55 - Назарина, 59, 90+4 (с пенальти)
"Мариуполь": Гальчук, Яворский, Дава, Чоботенко, Кирюханцев (Тищенко, 78), Федорчук, Чех (Полегенько, 85), Корниенко (Горбунов, 63), Мишнев, Чурко, Вакула
"Карпаты": Кудрик, Мартинс, Веремеенко, Дубинчак, Халл, Клец, Вакуленко (Войковиц, 76), Назарина, Ди Франко (Деда, 46), Жоао Диого (Лоренцен, 72), Понде
Предупреждения: Чурко, Дава, Мишнев, Чех, Яворский - Веремеенко, Назарина, Ди Франко, Халл, Войковиц
"Мариуполь" занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 17 очков. "Карпаты" остаются десятыми, имея в активе 11 пунктов.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Десна" потеряла очки против "Днепра-1".