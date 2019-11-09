"Дать ответ в течение недели": Венгер получил предложение Баварии возглавить команду

Француз подтвердил переговоры с мюнхенским клубом.

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что получил предложение от мюнхенской "Баварии" вновь вернуться к работе.

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Француза цитирует BeIn Sports.

"Бавария" после ухода Хенесса и Румменигге переживает переходной период. Да, мне звонили из клуба и предлагали возглавить команду. Попросили дать ответ в течение недели", - отметил Венгер.

Ранее гранд немецкого футбола отправил в отставку хорватского специалиста Нико Ковача.

В турнирной таблице чемпионата Германии мюнхенцы идут лишь пятыми. Ковач возглавлял "Баварию" с 2018 года и в прошлом сезоне привел команду к чемпионскому титулу.

Венгер с 1996-го по 2018 год возглавлял лондонский "Арсенал".

УНИАН ранее также сообщал о том, что соперник "Динамо" в Лиге Европы сменил главного тренера.