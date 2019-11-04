Мадридский Реал готовит громкий трансфер звезды Манчестер Сити

Мадридскому клубу нужен Рахим Стерлинг.

Мадридский "Реал" заинтересован в услугах крайнего нападающего "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахима Стерлинга.

Об этом сообщает Sky Sports.

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По информации источника, испанцы планируют сделать предложение по Стерлингу в размере 80 миллионов евро, а также включить в сделку валлийского вингера Гарета Бэйла.

Представители "Реала" посетят матчи сборной Англии, где будут следить за Стерлингом в поединках против Черногории и Косово. В клубе понимают, что в будущем стоимость игрока будет только расти, поэтому хотят организовать трансфер как можно скорее.

Если "Манчестер Сити" откажется от подписания Бэйла в рамках этой сделки, то "Реал" готов предложить "горожанам" сумму порядка 200 миллионов евро и исключить валлийца из процесса.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Стерлинг провел 10 матчей, забил 7 голов и отдал 1 ассист. В Лиге чемпионов на его счету 3 матча и 4 гола.

УНИАН ранее сообщал о том, что английский топ-клуб готовит рекордный трансфер Неймара.