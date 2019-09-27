Английский топ-клуб готовит рекордный трансфер Неймара - СМИ

"Челси" хочет подписать бразильца следующим летом.

Лондонский "Челси" следующим летом попытается подписать нападающего ПСЖ и сборной Бразилии Неймара.

Как сообщает eldesmarque.com, английский клуб готов сделать щедрое предложение как ПСЖ, так и самому игроку.

"Челси" готов отдать за Неймара рекордные для футбола 300 миллионов евро. Самому футболисту лондонский клуб предложит 42 миллиона евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Читайте также"Не стоит таких денег": Суркис оценил вероятность перехода Неймара в Динамо

Напомним, прошлым летом Неймар хотел уйти из ПСЖ и вернуться в Испанию, однако его трансфер так и не состоялся.

На данный момент бразилец является самым дорогим футболистом мира. В 2017 году он перешел из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Следующим летом "Челси уже сможет подписывать новых игроков. Трансферный бан, который был наложен на клуб, рассчитан на два трансферных окна - летнее 2019 года и зимнее 2020 года.

УНИАН ранее также сообщал о том, что клуб АПЛ летом хочет подписать одного из лидеров сборной Украины.