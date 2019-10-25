Гвардиола озвучил детали травмы и сроки восстановления Зинченко

Украинский футболист перенес операцию на колене.

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о травме украинского полузащитника Александра Зинченко.

Гвардиола сообщил, что украинец в Барселоне перенес операцию на колене и теперь пропустит от четырех до пяти недель.

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"После удара в колено Зинченко почувствовал что-то в кости. Ему придется пропустить от четырех до пяти недель. Он перенес операцию, в ходе которой почистили колено", - сказал тренер "Ман Сити", которого цитирует официальный аккаунт "горожан" в Twitter.

Таким образом, Зинченко не поможет сборной Украины в заключительном матче отбора на Евро-2020 против сборной Сербии.

Как сообщал УНИАН, ранее Зинченко сделал предложение руки и сердца своей девушке. Теперь фанаты "Ман Сити" в Twitter шутят о том, что украинец травмировал колено, когда становился на него, чтобы сделать предложение.