Гвардиола озвучил детали травмы и сроки восстановления Зинченко
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о травме украинского полузащитника Александра Зинченко.
Гвардиола сообщил, что украинец в Барселоне перенес операцию на колене и теперь пропустит от четырех до пяти недель.
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"После удара в колено Зинченко почувствовал что-то в кости. Ему придется пропустить от четырех до пяти недель. Он перенес операцию, в ходе которой почистили колено", - сказал тренер "Ман Сити", которого цитирует официальный аккаунт "горожан" в Twitter.
Таким образом, Зинченко не поможет сборной Украины в заключительном матче отбора на Евро-2020 против сборной Сербии.
Как сообщал УНИАН, ранее Зинченко сделал предложение руки и сердца своей девушке. Теперь фанаты "Ман Сити" в Twitter шутят о том, что украинец травмировал колено, когда становился на него, чтобы сделать предложение.