"Хотели помочь Украине": в Александрии оценили ничью в матче Лиги Европы

Владимир Шаран и Юрий Панькив прокомментировали набранное очко в игре с "Сент-Этьеном".

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран и вратарь команды Юрий Панькив прокомментировали ничью в выездном матче Лиги Европы против "Сент-Этьена" (1:1).

В комментарии для "Футбол NEWS" Шаран отметил, что "Александрия" хотела помочь Украине в таблице коэффициентов УЕФА:

"Добытое очко в турнирном плане не означает ничего. Мы хотели показать хороший футбол, и сделали это, насколько нам хватило сил. Также мы хотели помочь Украине в таблице коэффициентов".

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"Мои футболисты - настоящие мужчины. Вы не представляете, какое у них было состояние после тяжелого перелета. Не было эмоций, было тяжело. Самое главное, что выдержали, никого не сводили судороги. Но было видно, что в конце мы немного подсели", - также отметил Шаран.

Панькив считает, что в начале матча "Александрии" не хватило опыта:

"На первых минутах не справились с эмоциями. Нам не хватает опыта таких матчей. Вышли, трибуны погнали с двух сторон, полный стадион. Стушевались и пропустили на первых минутах. Но мы нашли в себе силы. Когда смотришь в раздевалке на команду, на ребят - душа радуется. Отдали все силы, видно, что хотели добиться результата".

"Это ничья, мы хотели бы победить. Но надо сказать спасибо, что матч так закончился, и мы взяли одно очко", - добавил голкипер.

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