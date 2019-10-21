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Динамо в несколько раз опередило Шахтер по посещаемости домашних матчей УПЛ

18:17, 21 октября 2019
Футбол
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Динамо собирает на домашних матчах в среднем по 20 тысяч человек / фото: ФК Динамо

Об этом сообщил портал Tribuna.com.

На втором месте расположился донецкий "Шахтер", который уступает киевлянам более чем в три раза. В тройку вошел "Днепр-1".

Средняя посещаемость в сезоне 2019/20:

1. "Динамо" - 20 900 (по сравнению с прошлым сезоном - +31,9%)

2. "Шахтер" - 6 447 (-15,9%)

3. "Днепр-1" - 5 760

4. "Карпаты" - 4 821 (+24,6%)

5. "Ворскла" - 4 446 (+48,2%)

6. "Десна" - 4 176 (+21,7%)

7. "Мариуполь" - 3 485 (+9%)

8. "Колос" - 3 276 

9. "Львов" - 3 184 (+16%)

9. "Заря" - 2 818 (-33,7%)

11. "Олимпик" - 1 980 (+51,4%)

12. "Александрия" - 1 837 (-17,1%)

УНИАН ранее сообщал, что защитник "Динамо" признан лучшим игроком 11-го тура УПЛ.

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Теги: #Динамо#футбол#Шахтер#УПЛ