Динамо в несколько раз опередило Шахтер по посещаемости домашних матчей УПЛ
18:17, 21 октября 2019Футбол
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Киевский клуб собирает наибольшую поддержку на трибунах в Украине.
Динамо собирает на домашних матчах в среднем по 20 тысяч человек / фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" является самым посещаемым клубом украинской Премьер-лиги в домашних матчах по итогам первого круга.
Об этом сообщил портал Tribuna.com.
На втором месте расположился донецкий "Шахтер", который уступает киевлянам более чем в три раза. В тройку вошел "Днепр-1".
Средняя посещаемость в сезоне 2019/20:
1. "Динамо" - 20 900 (по сравнению с прошлым сезоном - +31,9%)
2. "Шахтер" - 6 447 (-15,9%)
3. "Днепр-1" - 5 760
4. "Карпаты" - 4 821 (+24,6%)
5. "Ворскла" - 4 446 (+48,2%)
6. "Десна" - 4 176 (+21,7%)
7. "Мариуполь" - 3 485 (+9%)
8. "Колос" - 3 276
9. "Львов" - 3 184 (+16%)
9. "Заря" - 2 818 (-33,7%)
11. "Олимпик" - 1 980 (+51,4%)
12. "Александрия" - 1 837 (-17,1%)
УНИАН ранее сообщал, что защитник "Динамо" признан лучшим игроком 11-го тура УПЛ.
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