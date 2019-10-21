Динамо в несколько раз опередило Шахтер по посещаемости домашних матчей УПЛ

Киевский клуб собирает наибольшую поддержку на трибунах в Украине.

Киевское "Динамо" является самым посещаемым клубом украинской Премьер-лиги в домашних матчах по итогам первого круга. Об этом сообщил портал Tribuna.com. На втором месте расположился донецкий "Шахтер", который уступает киевлянам более чем в три раза. В тройку вошел "Днепр-1". Средняя посещаемость в сезоне 2019/20: 1. "Динамо" - 20 900 (по сравнению с прошлым сезоном - +31,9%) 2. "Шахтер" - 6 447 (-15,9%) 3. "Днепр-1" - 5 760 4. "Карпаты" - 4 821 (+24,6%) 5. "Ворскла" - 4 446 (+48,2%) 6. "Десна" - 4 176 (+21,7%) 7. "Мариуполь" - 3 485 (+9%) 8. "Колос" - 3 276 9. "Львов" - 3 184 (+16%) 9. "Заря" - 2 818 (-33,7%) 11. "Олимпик" - 1 980 (+51,4%) 12. "Александрия" - 1 837 (-17,1%) УНИАН ранее сообщал, что защитник "Динамо" признан лучшим игроком 11-го тура УПЛ.

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