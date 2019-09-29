Премьер-лига: Заря в большинстве разгромила Олимпик

Луганский клуб забил дончанам пять мячей.

В заключительном матче девятого тура украинской Премьер-лиги "Олимпик" принимал "Зарю". Гости одержали разгромную победу.

С 37-й минуты "Олимпик" играл в меньшинстве - Павел Ксенз получил прямую красную карточку за грубый подкат.

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Уже через две минуты Владлен Юрченко открыл счет в матче, а во втором тайме "Заря" разбила соперника. Дубль оформил Назарий Русин, еще по голу забили Богдан Леднев и Владислав Кабаев.

"Заря" после этой победы набрала 15 очков и занимает в турнирной таблице УПЛ пятое место. У "Олимпика" - 5 очков и двенадцатая позиция.

"Олимпик" - "Заря" - 0:5

Голы: Юрченко, 40, Русин, 53, 87, Леднев, 73, Кабаев, 80

"Олимпик": Крынский, Ксенз, Гришко, Лукьянчук, Е. Пасич, Цымбалюк, Политыло, Имери (Джеффри, 77), Фабиньо (Вантух, 46), Тейшейра (Салу, 46), Дийе

"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Абу Ханна (Каменюка, 65), Иванисеня, Кочергин (Чайковский, 78), Юрченко (Арвеладзе, 70), Леднев, Кабаев, Русин

Удаление: Ксенз, 37 (грубая игра)

УНИАН также сообщал о том, что в девятом туре УПЛ "Десна" разгромила "Мариуполь".