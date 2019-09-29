Десна разгромила Мариуполь и вернулась на второе место в УПЛ

В Мариуполе прошел матч девятого тура чемпионата Украины.

"Десна" на выезде обыграла "Мариуполь" в матче девятого тура украинской Премьер-лиги. Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:0.

Дубями в составе победителей отметились Дмитрий Хлебас и Александр Филиппов.

"Десна" набрала 17 очков и вернулась на второе место в таблице УПЛ. У "Мариуполя" - 9 очков и восьмая строчка.

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"Мариуполь" - "Десна" - 0:4

Голы: Хлебас, 20, 68, Филиппов, 21, 82

"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев (Полегенько, 76), Дава, Чоботенко, Корниенко (Горбунов, 46), Федорчук, Танковский, Чурко (Кащук, 59), Мишнев, Вакула, Топалов

"Десна": Паст, Конопля, Имереков, Гитченко, Мостовой, Огиря, Д. Фаворов, Картушов, Хлебас (Старенький, 79), Кузик (Калитвинцев, 79), Филиппов (Дегтярев, 88)

УНИАН ранее также сообщал о том, что в девятом туре УПЛ "Александрия" обыграла "Львов".