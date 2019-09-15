Премьер-лига: Колос вырвал победу у Львова на последних минутах

Команды завершили очередной тур.

Состоялся заключительный матч седьмого тура украинской Премьер-лиги, в котором "Колос" принимал "Львов".

Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

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Команды создали минимальное количество опасных моментов и только один из них завершился голом. На 87-й минуте Костышин сыграл на добивании и отправил мяч в сетку.

"Колос" - "Львов" - 1:0

Гол: Д. Костышин, 87

"Колос": Волынец, Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец, Джемаль, Милько, Смирный (Д. Костышин, 63), Морозко (Ильин 46), Волков, Лысенко

"Львов": Бандура, Гончар, Борзенко, Братков, Люлька, Сабино, Мартан, Шина (Ренан, 90+1), Педро (Богунов, 90+3), Пернамбуко, Алваро

Предупреждения: Лысенко, Милько - Сабино, Люлька, Алваро, Братков

"Колос" набрал 10 очков и опередил киевское "Динамо", заняв пятое место в турнирной таблице. Львовяне идут предпоследними.

УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" дома сенсационно уступило "Десне".