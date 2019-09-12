Блохин опроверг информацию о переговорах с греческим клубом

Бывший тренер сборной Украины заявил, что рассмеялся, когда прочитал о якобы интересе ПАОКа.

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Блохин заявил, что ему не поступало предложение возглавить чемпиона Греции ПАОК.

Об этом Блохин сказал в комментарии сайту Footboom.com.

"А журналисты, которые написали о ПАОК, не сообщили, что я могу возглавить "Реал" или "Барселону"? Нет? Очень жаль", - сказал Блохин.

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"Какие переговоры? С ПАОКом? Я пока что не имею никакого понятия на этот счет. Я даже не знаю откуда взялась эта информация. Сам прочитал, что могу возглавить ПАОК и начал смеяться. Журналисты написали, что им стало известно из близких источников. А кто этот близкий источник? Жена или, может быть, дети? Но написали красиво", - добавил тренер.

Блохин также отметил, что в последнее время ему поступали предложения, однако они его не устроили:

"Предложения были, но, признаюсь честно, не очень. Они меня не устроили".

Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация о том, что Блохину поступило предложение возглавить ПАОК.