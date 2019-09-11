"Поступило предложение": Блохин может возглавить чемпиона Греции

В греческом ПАОКе хотят видеть на посту главного тренера команды Олега Блохина.

Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Олег Блохин может возглавить греческий ПАОК.

Об этом "Главреду" сообщил источник из окружения Блохина.

Отмечается, что руководство ПАОКа недовольно вылетом команды из еврокубков под руководством Абеля Феррейры, и уже сделало предложение Блохину.

"Действительно, Олегу Владимировичу поступило предложение от ПАОКа. Олег Блохин обладает всеми качествами, которые помогут вывести команду на новый уровень", - сказал источник, добавив, что переговорный процесс уже идет.

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"Чем он закончится пока трудно сказать. Единственное, что понятно, что это тренер нужен ПАОКу", - резюмировал источник.

Напомним, Блохин уже работал в Греции, где возглавлял ряд клубов, в том числе ПАОК - в сезоне 1997-1998.

В прошлом сезоне ПАОК стал чемпионом Греции под руководством Развана Луческу. Однако летом сын Мирчи Луческу уехал работать в Саудовскую Аравию, а на его место был назначен Феррейра. Под руководством португальца команда вылетела сперва из квалификации Лиги чемпионов, а затем потерпела неудачу и в квалификации Лиги Европы.

Владельцем ПАОКа является российский олигарх Иван Саввиди.

Как сообщал УНИАН, ранее, по данным СМИ, кандидатуру Блохина также рассматривали в Казахстане.