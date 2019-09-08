цей матеріал доступний українською

Отбор на Евро-2020: расписание матчей шестого тура

12:06, 08 сентября 2019
Футбол
176 0
Сборная Германии / REUTERS

Сборная Украины шестой тур квалификации пропускает.

Расписание матчей отборочного турнира Евро-2020

8 сентября

Группа J. 16.00. Армения - Босния и Герцеговина

Группа J. 21.45. Греция - Лихтенштейн

Группа J. 21.45. Финляндия - Италия

Группа D.19.00. Швейцария - Гибралтар

Группа D.19.00. Грузия - Дания

Группа F. 19.00. Румыния - Мальта

Группа F. 21.45. Швеция - Норвегия

Группа F. 21.45. Испания - Фарерские острова

Читайте такжеЕвро-2020: турнирные таблицы отборочного этапа

9 сентября

Группа Е. 19.00. Азербайджан - Хорватия

Группа Е. 21.45. Венгрия - Словакия

Группа С. 21.45. Северная Ирландия - Германия

Группа С. 21.45. Эстония - Нидерланды

Группа G. 21.45. Словения - Израиль

Группа G. 21.45. Польша - Австрия

Группа G. 21.45. Латвия - Македония

Група I. 21.45. Шотландия - Бельгия

Група I. 21.45. Сан-Марино - Кипр

Група I. 21.45. Россия - Казахстан

10 сентября

Группа А. 21.45. Черногория - Чехия

Группа А. 21.45. Англия - Косово

Группа В. 21.45. Люксембург - Сербия

Группа В. 21.45. Литва - Португалия

Группа Н. 21.45. Молдова - Турция

Группа Н. 21.45. Франция - Андорра

Группа Н. 21.45. Албания - Исландия

УНИАН ранее также сообщал о результатах матчей квалификации Евро-2020, которые прошли 7 сентября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Евро-2020 квалификация