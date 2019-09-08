Отбор на Евро-2020: расписание матчей шестого тура

Национальные сборные проведут очередные матчи в рамках квалификации на чемпионат Европы.

8, 9 и 10 сентября в Европе пройдут матчи шестого тура отборочного этапа на континентальное первенство. Сборная Украины шестой тур квалификации пропускает. Расписание матчей отборочного турнира Евро-2020 8 сентября Группа J. 16.00. Армения - Босния и Герцеговина Группа J. 21.45. Греция - Лихтенштейн Группа J. 21.45. Финляндия - Италия Группа D.19.00. Швейцария - Гибралтар Группа D.19.00. Грузия - Дания Группа F. 19.00. Румыния - Мальта Группа F. 21.45. Швеция - Норвегия Группа F. 21.45. Испания - Фарерские острова Читайте такжеЕвро-2020: турнирные таблицы отборочного этапа 9 сентября Группа Е. 19.00. Азербайджан - Хорватия Группа Е. 21.45. Венгрия - Словакия Группа С. 21.45. Северная Ирландия - Германия Группа С. 21.45. Эстония - Нидерланды Группа G. 21.45. Словения - Израиль Группа G. 21.45. Польша - Австрия Группа G. 21.45. Латвия - Македония Група I. 21.45. Шотландия - Бельгия Група I. 21.45. Сан-Марино - Кипр Група I. 21.45. Россия - Казахстан 10 сентября Группа А. 21.45. Черногория - Чехия Группа А. 21.45. Англия - Косово Группа В. 21.45. Люксембург - Сербия Группа В. 21.45. Литва - Португалия Группа Н. 21.45. Молдова - Турция Группа Н. 21.45. Франция - Андорра Группа Н. 21.45. Албания - Исландия УНИАН ранее также сообщал о результатах матчей квалификации Евро-2020, которые прошли 7 сентября.

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