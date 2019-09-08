Отбор на Евро-2020: расписание матчей шестого тура
8, 9 и 10 сентября в Европе пройдут матчи шестого тура отборочного этапа на континентальное первенство.
Сборная Украины шестой тур квалификации пропускает.
Расписание матчей отборочного турнира Евро-2020
8 сентября
Группа J. 16.00. Армения - Босния и Герцеговина
Группа J. 21.45. Греция - Лихтенштейн
Группа J. 21.45. Финляндия - Италия
Группа D.19.00. Швейцария - Гибралтар
Группа D.19.00. Грузия - Дания
Группа F. 19.00. Румыния - Мальта
Группа F. 21.45. Швеция - Норвегия
Группа F. 21.45. Испания - Фарерские острова
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9 сентября
Группа Е. 19.00. Азербайджан - Хорватия
Группа Е. 21.45. Венгрия - Словакия
Группа С. 21.45. Северная Ирландия - Германия
Группа С. 21.45. Эстония - Нидерланды
Группа G. 21.45. Словения - Израиль
Группа G. 21.45. Польша - Австрия
Группа G. 21.45. Латвия - Македония
Група I. 21.45. Шотландия - Бельгия
Група I. 21.45. Сан-Марино - Кипр
Група I. 21.45. Россия - Казахстан
10 сентября
Группа А. 21.45. Черногория - Чехия
Группа А. 21.45. Англия - Косово
Группа В. 21.45. Люксембург - Сербия
Группа В. 21.45. Литва - Португалия
Группа Н. 21.45. Молдова - Турция
Группа Н. 21.45. Франция - Андорра
Группа Н. 21.45. Албания - Исландия
УНИАН ранее также сообщал о результатах матчей квалификации Евро-2020, которые прошли 7 сентября.