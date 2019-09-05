Новичком Ворсклы стал воспитанник Барселоны (фото)

Экс-капитан молодежного состава "Барселоны" Хуан Мануэль Гарсия продолжит карьеру в чемпионате Украины.

Воспитанник "Барселоны" Хуан Мануэль Гарсия подписал контракт с полтавской "Ворсклой".

Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".

Отмечается, что над трансфером 22-летнего Гарсии, который выступает на позиции левого защитника, "Ворскла" работала на протяжении четырех месяцев. Футболист присоединился к полтавчанам в статусе свободного агента.

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Контракт подписан на два года. Испанец будет выступать за "Ворсклу" под №3.

Гарсия является воспитанником "Барселоны" и был капитаном молодежных команд каталонского клуба разных возрастов. В сезоне 2013-2014 вместе с "Барселоной" Гарсия выиграл Юношескую лигу УЕФА.

До перехода в "Ворсклу" испанец выступал за молодежную команду "Ливерпуля" (U-23).

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Ворскла" подписала двух легионеров.