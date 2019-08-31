Гол Ярмоленко помог Вест Хэму добыть победу в матче АПЛ (видео)

Украинец забил первый гол в этом году.

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко стал автором забитого мяча в составе "Вест Хэма" в четвертом туре английской Премьер-лиги.

"Молотобойцы" на своем поле принимали "Норвич" и сумели победить со счетом 2:0.

Ярмоленко вышел в стартовом составе и на 56-й минуте воспользовался отскоком мяча, эффектно отправив его под перекладину.

Напомним, в октябре прошлого года украинец получил тяжелую травму и пропустит остаток сезона. В последний раз Ярмоленко забивал в чемпионате Англии еще в сентябре 2018-го, когда оформил дубль в игре с "Эвертоном".

В прошлом сезоне украинец провел в Премьер-лиге девять поединков, забил два гола и отдал один ассист.

УНИАН ранее сообщал, что Зинченко стал лучшим по созданным моментам в матче АПЛ.