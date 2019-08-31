Гол Ярмоленко помог Вест Хэму добыть победу в матче АПЛ (видео)
19:34, 31 августа 2019Футбол
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Украинец забил первый гол в этом году.
Андрей Ярмоленко / REUTERS
Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко стал автором забитого мяча в составе "Вест Хэма" в четвертом туре английской Премьер-лиги.
"Молотобойцы" на своем поле принимали "Норвич" и сумели победить со счетом 2:0.
Ярмоленко вышел в стартовом составе и на 56-й минуте воспользовался отскоком мяча, эффектно отправив его под перекладину.
Напомним, в октябре прошлого года украинец получил тяжелую травму и пропустит остаток сезона. В последний раз Ярмоленко забивал в чемпионате Англии еще в сентябре 2018-го, когда оформил дубль в игре с "Эвертоном".
В прошлом сезоне украинец провел в Премьер-лиге девять поединков, забил два гола и отдал один ассист.
УНИАН ранее сообщал, что Зинченко стал лучшим по созданным моментам в матче АПЛ.
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