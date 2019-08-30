Форвард сборной Украины травмировался перед матчем отбора на Евро-2020
Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук получил травму ахилла.
Об этом сообщает nieuwsblad.be.
Форвард пропустил ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против "Риеки", а также не сыграет в матче 6-го тура чемпионата Бельгии против "Серкль Брюгге".
"У Романа были болевые ощущения на протяжении двух-трех недель, но мы все держали под контролем. Мы предоставили ему отдых на прошлой неделе, но после возобновления тренировок у него опять начали проблемы через полчаса занятия", - рассказал тренер "Гента" Йесс Торуп.
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"После обследования врачи заявили, что есть значительный риск. Потому Яремчук не будет играть в воскресенье, после чего будет пауза на международные матчи. Мы сделали ему инъекцию для ускоренного восстановления", - добавил тренер.
Точные сроки, которые понадобятся Яремчуку для восстановления, пока не сообщаются.
Напомним, 7 сентября сборной Украины предстоит провести матч квалификации Евро-2020 против сборной Литвы. 10 сентября украинцы в товарищеской встрече сыграют с Нигерией.
УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины проведет открытую тренировку в Киеве.