Лига Европы: результаты матчей плей-офф квалификации 29 августа

В Лиге Европы прошли ответные матчи заключительного отборочного раунда.

29 августа прошли ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Результаты матчей "Карабах" (Азербайджан) – "Линфилд" (Северная Ирландия) - 2:1 (первый матч 2:3) "Рига" (Латвия) – "Копенгаген" (Дания) - 1:0 (первый матч 1:3) Читайте такжеЛига Европы: где смотреть жеребьевку группового этапа АИК (Швеция) – "Селтик" (Шотландия) - 1:3 (первый матч 0:2) "Аполлон" (Кипр) – ПСВ (Нидерланды) - 0:4 (первый матч 0:3) БАТЕ (Беларусь) – "Астана" (Казахстан) - 2:0 (первый матч 0:3) "Бней Иегуда" (Израиль) – "Мальме" (Швеция) - 0:1 (первый матч 0:3) "Заря" (Украина) – "Еспаньол" (Испания) - 2:2 (первый матч 1:3) "Молде" (Норвегия) – "Партизан" (Сербия) - 1:1 (первый матч 1:2) ПАОК (Греция) – "Слован" (Словакия) - 3:2 (первый матч 0:1) "Спартак" Москва (Россия) – "Брага" (Португалия) - 1:2 (первый матч 0:1) "Трабзонспор" (Турция) – АЕК (Греция) - 0:2 (первый матч 3:1) "Хапоэль" (Израиль) – "Фейеноорд" (Нидерланды) - 0:3 (первый матч 0:3) "Риека" (Хорватия) – "Гент" (Бельгия) - 1:1 (первый матч 1:2) "Ференцварош" (Венгрия) – "Судува" (Литва) - 4:2 (первый матч 0:0) "Антверпен" (Бельгия) – АЗ (Нидерланды) - 1:4 (первый матч 1:1) "Марибор" (Словения) – "Лудогорец" (Болгария) - 2:2 (первый матч 0:0) "Дюделанж" (Люксембург) – "Арарат" (Армения) - 3:1, пен. 5:4 (первый матч 1:2) "Айнтрахт" (Германия) – "Страсбург" (Франция) - 3:0 (первый матч 0:1) "Вулверхемптон" (Англия) – "Торино" (Италия) - 2:1 (первый матч 3:2) "Рейнджерс" (Шотландия) – "Легия" (Польша) - 1:0 (первый матч 0:0) "Витория" (Португалия) – "Стяуа" (Румыния) - 1:0 (первый матч 0:0) Жеребьевка группового этапа пройдет 30 августа в Монако. УНИАН ранее также сообщал, что "Шахтер" получил соперников по группе в Лиге чемпионов.

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