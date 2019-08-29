Лига Европы: где смотреть жеребьевку группового этапа

На этой стадии турнира Украину представят как минимум две команды.

30 августа в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки группового этапа ЛЕ.

Украину на этой стадии представят киевское "Динамо" и "Александрия". Также имеет шансы пробиться на эту стадию луганская "Заря", если сумеет пройти "Эспаньол".

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Прямая трансляция жеребьевки будет доступна на телеканале "Футбол 1". Начало - в 14:00.

21 победитель раунда плей-офф попадет в групповой этап, где присоединится к 17 командам, получившим прямые путевки, четырем командам, уступившим в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов, и шести командами, проигравшим в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

После заключительных поединков квалификации будут сформированы корзины для жеребьевки.

В настоящий момент уже известно, что "Динамо" будет находиться в первой корзине, а "Александрия" - в четвертой.

Финал Лиги Европы запланирован на 27 мая 2020 года в польском Гданьске.

Команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе и, согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины будут разведены по разным группам.

Матчи первого тура группового этапа ЛЕ пройдут уже 19 сентября.

УНИАН ранее сообщал, сколько денег потеряло "Динамо" без участия в Лиге чемпионов.