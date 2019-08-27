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Стало известно, где может продолжить карьеру Хацкевич

21:05, 27 августа 2019
Футбол
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Хацкевич недавно покинул киевское Динамо / фото: ФК Шахтер

Об этом сообщила "Динамомания".

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По информации портала, Хацкевич в ближайшее время может возглавить минское "Динамо". 

Команду в настоящий момент тренирует Сергей Гуренко, но новые собственники клуба готовы уволить тренерский штаб после вылета из Лиги Европы. Гуренко может покинуть клуб уже 1 сентября после матча с "Неманом".

Также Хацкевич является приоритетным вариантом для польской "Легии". Нынешний наставник варшавской команды Александар Вукович будет уволен, если "Легия" не пройдет "Рейнджерс" в Лиге Европы.

Напомним, динамовцы в третьем раунде квалификации ЛЧ не смогли пройти "Брюгге" (0:1, 3:3), после чего руководство отправило в отставку главного тренера Александра Хацкевича, а его место занял Алексей Михайличенко.

Ранее УНИАН сообщал, что полузащитник "Динамо" может оказаться в топ-чемпионате.

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Теги: #Динамо#футбол#Александр Хацкевич